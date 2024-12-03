Мобилизация в Украине в декабре 2024 - как будет работать ТЦК и СП

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: скриншот

В Украине продолжается мобилизация. Работа работников территориальных центров комплектования до сих пор остается темой, которая порождает множество вопросов среди украинцев. Где и зачем будут вручать повестки в декабре и какая ответственность предусмотрена для тех, кто нарушает мобилизационный учет?

Ответ на это дал заместитель начальника Черниговского областного ТЦК и СП, подполковник Александр Мироненко.

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Причин для вызова в территориальные центры комплектования и социальной поддержки может быть несколько, и все они направлены на обеспечение обороноспособности страны.

В частности, могут вызвать из-за необходимости постановки на военный учет: это необходимый этап для граждан, достигших призывного возраста, а также для тех, кто переехал на новое место жительства и нуждается в актуализации учетных данных.

Также в ТЦК могут быть вызваны для дальнейшего направления на прохождение медицинской комиссии. Ее задачей является определение степени пригодности к военной службе. Это касается как призывников, так и военнообязанных.

Кроме того, могут вызвать в терриориальные центры комплектующие для уточнения персональных данных. То есть вызов может быть связан с необходимостью обновления информации о семейном положении, месте проживания, образовании или профессии.

Вдобавок в ТЦК могут вызвать для призыва на военную службу по мобилизации: в рамках мобилизационных мероприятий граждан вызывают для непосредственного направления в воинские части.

Где и как могут вручить повестку

Законодательство Украины четко регулирует порядок вручения повесток. Согласно Постановлению Кабинета Министров №560, повестки могут вручаться в любом месте:

по месту жительства, независимо от формы собственности жилья;

на рабочем месте;

в учебных заведениях;

в общественных местах, например на улице, в парках или транспорте;

на блокпостах или при пересечении государственной границы.

Как формируются повестки и кто может получить их по почте

Процесс формирования и передачи повесток с помощью почты выглядит следующим образом:

повестки создаются на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных без участия территориальных центров комплектования;

начальник соответствующего ТЦК подписывает их электронной подписью;

документы передаются в Укрпочту, отвечающую за печать и доставку повесток адресатам;

после доставки Укрпочта отчитывается перед ТЦК о результатах: была ли повестка вручена или возвращена;

получить такую повестку может любой военнообязанный, состоящий на учете.

Какие причины могут быть основанием для неявки в ТЦК

Есть обстоятельства, которые могут быть признаны уважительными причинами для неявки.

Стихийное бедствие или его последствия: например, затопление, пожары, землетрясения, исключившие своевременную явку.

Военные действия на территории, где проживает гражданин, или их последствия.

Смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, нуждающегося в уходе или участии.

Другие форс-мажорные обстоятельства, исключающие выполнение требований повестки.

Важно, что все эти причины должны быть подтверждены документально. Гражданин, который по уважительной причине не смог явиться в ТЦК, обязан в течение трех дней лично уведомить об этом учреждение и предоставить соответствующие документы.

Что чревато неявкой без уважительных причин

Неприбытие в ТЦК без уважительной причины считается правонарушением, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Гражданин может получить штраф в размере от 17000 до 25500 гривен (от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, где один минимум составляет 17 грн).

Также предусмотрена уголовная ответственность: за систематическое уклонение от призыва (статья 336 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

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