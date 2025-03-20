Розшук від ТЦК в Резерв+ - яке сповіщення отримає військовозобов’язаний

Розшук від ТЦК — що повідомить "Резерв+"
Після того, як військовозобов’язаного громадянина оголошують у розшук через порушення правил військового обліку, у його "Резерв+" з’являється червона стрічка. Якщо такої стрічки в застосунку громадянина немає, повідомлення про його розшук може бути хибним.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Розшук порушників військового обліку
Громадяни, які порушили правила військового обліку, можуть бути оголошені у розшук з подачі територіального центру комплектування.
Для того, аби оголосити військовозобов’язаного у розшук, потрібні вагомі підстави та рішення суду.
Як у "Резерв+" повідомляють про розшук
Разом з тим, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, ТЦК має інформувати громадянина про те, що його оголосили у розшук.
Це зазвичай робиться через мобільний застосунок "Резерв+", пояснив юрист.
"Якщо в "Резерв+" немає червоної стрічки, то і порушень обліку не може бути", — підкреслив Айвазян.
Таким чином, якщо у профілі військовозобов’язаного в "Резерв+" немає повідомлення про розшук, а на блокпості громадянина запевняють, що він перебуває у розшуку — ця інформація може бути хибною.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли розшук від ТЦК є законним, а коли його можна скасувати.
Додамо, ми повідомляли про вісім причин потрапляння у розшук від ТЦК.
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