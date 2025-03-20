Розшук від ТЦК в Резерв+ - яке сповіщення отримає військовозобов’язаний

Мобільний застосунок військовозобов’язаного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Після того, як військовозобов’язаного громадянина оголошують у розшук через порушення правил військового обліку, у його "Резерв+" з’являється червона стрічка. Якщо такої стрічки в застосунку громадянина немає, повідомлення про його розшук може бути хибним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Розшук порушників військового обліку

Громадяни, які порушили правила військового обліку, можуть бути оголошені у розшук з подачі територіального центру комплектування.

Для того, аби оголосити військовозобов’язаного у розшук, потрібні вагомі підстави та рішення суду.

Як у "Резерв+" повідомляють про розшук

Разом з тим, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, ТЦК має інформувати громадянина про те, що його оголосили у розшук.

Це зазвичай робиться через мобільний застосунок "Резерв+", пояснив юрист.

"Якщо в "Резерв+" немає червоної стрічки, то і порушень обліку не може бути", — підкреслив Айвазян.

Таким чином, якщо у профілі військовозобов’язаного в "Резерв+" немає повідомлення про розшук, а на блокпості громадянина запевняють, що він перебуває у розшуку — ця інформація може бути хибною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли розшук від ТЦК є законним, а коли його можна скасувати.

Додамо, ми повідомляли про вісім причин потрапляння у розшук від ТЦК.