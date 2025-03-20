Розыск от ТЦК в Резерв+ - какое оповещение получит военнообязанный

Мобильное приложение военнообязанного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

После того, как военнообязанного гражданина объявляют в розыск из-за нарушения правил воинского учета, в его "Резерв+" появляется красная лента. Если такой ленты в приложении гражданина нет, сообщение о его розыске может быть ложным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Розыск нарушителей воинского учета

Граждане, нарушившие правила воинского учета, могут быть объявлены в розыск с подачи территориального центра комплектования.

Для того, чтобы объявить военнообязанного в розыск, нужны веские основания и решение суда.

Как в "Резерв+" сообщают о розыске

Вместе с тем, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, ТЦК должен информировать гражданина о том, что его объявили в розыск.

Это обычно делается через мобильное приложение "Резерв+", пояснил юрист.

"Если в "Резерв+" нет красной ленты, то и нарушений учета не может быть", — подчеркнул Айвазян.

Таким образом, если в профиле военнообязанного в "Резерв+" нет сообщения о розыске, а на блокпосте гражданина уверяют, что он находится в розыске — эта информация может быть ложной.

Напомним, мы ранее писали о том, когда розыск от ТЦК является законным, а когда его можно отменить.

Добавим, мы сообщали о восьми причинах попадания в розыск от ТЦК.