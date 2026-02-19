Чи можуть мобілізувати заброньованих — відповідь юристки

Вручення повісток. Фото ілюстративне: Благодійний фонд "Авангард"/Facebook

Громадяни, які мають бронювання або відстрочку, не підлягають призову під час мобілізації. Щоправда, випадки, коли таких людей оголошує в розшук ТЦК та СП, трапляються.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила молодший юрист ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасія Швиткіна, передає Новини.LIVE.

Чи можуть мобілізувати заброньованих і людей із відстрочкою

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час мобілізації не підлягають призову ті, кого забронювали через приналежність до органів державної влади, місцевого самоврядування, а також роботу на підприємствах критичної інфраструктури. Такі громадяни перебувають на спеціальному військовому обліку.

"Закон прямо запевняє: на період чинного бронювання людину не можуть мобілізувати. Однак із практичної точки зору ситуація часто виглядає складніше", — зазначила правознавиця.

За її словами, лише бронювання недостатньо — має бути ще й належне внесення відомостей про громадянина до реєстру. Для ТЦК та СП військовозобов'язаний стає заброньованим, коли відповідні дані з'являються в реєстрі "Оберіг". Перевірити статус можна через портал "Дія" або застосунок "Резерв+".

Мобілізувати людину, яка має чинне бронювання та відповідні відомості в реєстрі "Оберіг", ТЦК не має права. Якщо порушення військового обліку є, працівники військкомату можуть скласти протокол, розглянути справу й винести постанову про штраф. Адміністративні заходи не можуть бути підставою для примусового направлення на службу або мобілізаційних заходів, якщо людина має бронювання.

Траплялися випадки, коли представники ТЦК не бачили бронювання в реєстрі, не враховували надані документи, анульовували бронювання, оскільки військовозобов'язаний більше не мав для нього підстав, припускалися помилок через збої в обміні даними між державними органами.

"Поки закон прямо передбачає, що заброньовані військовозобов'язані не підлягають мобілізації, реалізація цієї гарантії безпосередньо залежить від належного оформлення бронювання та відображення інформації про нього в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів", — підсумувала Анастасія Швиткіна.

Нагадаємо, тих, у кого сплинув термін бронювання, можуть мобілізувати. Аби цього не сталося, роботодавець має оперативно продовжити працівнику бронь.

Також ми повідомляли, що про заміну бронювання відстрочкою необов'язково заздалегідь повідомляти ТЦК та СП. Принаймні так стверджують юристи.