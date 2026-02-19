Повістка наперед - чи мобілізують громадянина, у якого щойно завершилася бронь

Громадяни в ТЦК після отриманої повістки. Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянину вручили повістку з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування на наступний день після завершення чинного бронювання, то теоретично його можуть мобілізувати. Юристи пояснили, що тут все залежатиме від оперативних дій роботодавця з продовження броні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Повістка після броні — коли не мобілізують

Повістки є ключовим елементом військового обліку та загальної мобілізації, яка триває в Україні.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що отримав повістку на наступний день після того, як у нього закінчиться чинна бронь.

Бронювання в нинішніх умовах надається працівникам підприємств, які визнані критично важливими для вітчизняної економіки в умовах повномасштабної війни.

Чоловік поцікавився, чи встигне його роботодавець продовжити для нього бронювання – чи ТЦК зможе мобілізувати його.

"Той факт, що повістка виписана на 19.02 (на наступний день після закінчення броні), свідчить про те, що ТЦК діє дуже чітко і має намір вас мобілізувати, якщо нової броні не буде в системі", — наголосив у коментарі до ситуації юрист Владислав Дерій.

Юрист підкреслив, що в принципі можна встигнути продовжити бронювання.

"Якщо на момент Вашого візиту 20.02 у Вас вже буде відображатися діюча бронь у "Резерв+", то за неявку по повістці на 19.02 без поважної причини Вам загрожує лише адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП. Штраф від 8500 грн. Якщо бронь вже є в реєстрі "Оберіг", мобілізувати Вас не мають права", — зазначив Дерій.

Він додав, що громадянин у такій ситуації, з’явившись за повісткою, заплатить штраф, покаже бронь і його відпустять додому.

Ключовий момент в ситуації з повісткою наперед

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, від чого у цій ситуації залежатиме можливість мобілізації громадянина.

"Все залежить від того, як швидко ТЦК виявить неявку за повісткою та внесе дані про порушення правил військового обліку до Реєстру. Якщо Вас подадуть у розшук зранку 19.02.2026 року, хоча я маю сумніви у тому, та на той час бронювання ще не буде погоджено, то роботодавцю прийде відмова", — запевнив адвокат.

Айвазян додав, що в таких ситуаціях роботодавець справді повинен максимально швидко продовжити бронювання своїх працівників.

"Ви повинні пам'ятати, що для Вас критично в цій ситуації виграти час", — резюмував юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли територіальний центр комплектування має право на надсилання повісток наперед, на заздалегідь визначену дату.

Втім, такий крок не стосується одного-єдиного виду повісток, які ще називають мобілізаційним розпорядженням.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законними є дії ТЦК, коли він направляє повістку для внутрішньо переміщеної особи за місцем офіційної реєстрації.

При цьому громадянин, який має статус ВПО, повинен повідомити в територіальний центр комплектування про те, що він залишив місце реєстрації, окуповане ворогом, аби не отримати штраф.