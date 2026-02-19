Повестка наперед - мобилизуют ли гражданина, у которого только что закончилась бронь

Граждане в ТЦК после полученной повестки. Коллаж: Новини.LIVE

В некоторых ситуациях территориальный центр комплектования может вручить или направить гражданину повестку с требованием явиться на следующий день после завершения действующего бронирования. Юристы прокомментировали такую ситуацию, объяснив, может ли гражданин быть мобилизован сразу после окончания действия брони.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестка после брони — когда не мобилизуют

Повестки являются ключевым элементом воинского учета и всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что получил повестку на следующий день после того, как у него закончится действующая бронь.

Бронирование в нынешних условиях предоставляется работникам предприятий, признанных критически важными для отечественной экономики в условиях полномасштабной войны.

Мужчина поинтересовался, успеет ли его работодатель продлить для него бронирование — или ТЦК сможет мобилизовать его.

"Тот факт, что повестка выписана на 19.02 (на следующий день после окончания брони), свидетельствует о том, что ТЦК действует очень четко и намерена вас мобилизовать, если новой брони не будет в системе", — отметил в комментарии к ситуации юрист Владислав Дерий.

Юрист подчеркнул, что в принципе можно успеть продлить бронирование.

"Если на момент Вашего визита 20.02 у Вас уже будет отображаться действующая бронь в "Резерв+", то за неявку по повестке на 19.02 без уважительной причины Вам грозит лишь административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП. Штраф от 8500 грн. Если бронь уже есть в реестре "Оберіг", мобилизовать Вас не имеют права", — отметил Дерий.

Он добавил, что гражданин в такой ситуации, явившись по повестке, заплатит штраф, покажет бронь и его отпустят домой.

Ключевой момент в ситуации с повесткой наперед

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, от чего в этой ситуации будет зависеть возможность мобилизации гражданина.

"Все зависит от того, как быстро ТЦК обнаружит неявку по повестке и внесет данные о нарушении правил воинского учета в Реестр. Если Вас подадут в розыск утром 19.02.2026 года, хотя я сомневаюсь в том, и в то время бронирование еще не будет согласовано, то работодателю придет отказ", — заверил адвокат.

Айвазян добавил, что в таких ситуациях работодатель действительно должен максимально быстро продлить бронирование своих работников.

"Вы должны помнить, что для Вас критично в этой ситуации выиграть время", — резюмировал юрист.

