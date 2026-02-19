Видео
Главная ТЦК Статус "В розыске" — могут ли мобилизовать забронированных

Статус "В розыске" — могут ли мобилизовать забронированных

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 17:15
Могут ли мобилизовать тех, кто имеет бронирование — ответ юриста
Вручение повесток. Фото иллюстративное: Благотворительный фонд "Авангард"/Facebook

Граждан, у которых есть бронирование или отсрочка, не призывают. Правда, случаи, когда таких людей объявляет в розыск ТЦК и СП, встречаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила младший юрист ЮК "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швыткина, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Могут ли мобилизовать забронированных и людей с отсрочкой

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время мобилизации не подлежат призыву те, кого забронировали из-за принадлежности к органам государственной власти, местного самоуправления, а также работу на предприятиях критической инфраструктуры. Такие граждане находятся на специальном воинском учете.

"Закон прямо уверяет: на период действующего бронирования человека не могут мобилизовать. Однако с практической точки зрения ситуация часто выглядит сложнее", — отметила правовед.

По ее словам, только бронирования недостаточно — должно быть еще и надлежащее внесение сведений о гражданине в реестр. Для ТЦК и СП военнообязанный становится забронированным, когда соответствующие данные появляются в реестре "Оберіг". Проверить статус можно через портал "Дія" или приложение "Резерв+".

Мобилизовать человека, который имеет действующее бронирование и соответствующие сведения в реестре "Оберіг", ТЦК не имеет права. Если нарушение воинского учета есть, работники военкомата могут составить протокол, рассмотреть дело и вынести постановление о штрафе. Административные меры не могут быть основанием для принудительного направления на службу или мобилизационных мероприятий, если человек имеет бронирование.

Были случаи, когда представители ТЦК не видели бронирование в реестре, не учитывали предоставленные документы, аннулировали бронирование, поскольку военнообязанный больше не имел для него оснований, допускали ошибки из-за сбоев в обмене данными между государственными органами.

"Пока закон прямо предусматривает, что забронированные военнообязанные не подлежат мобилизации, реализация этой гарантии напрямую зависит от надлежащего оформления бронирования и отражения информации о нем в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — подытожила Анастасия Швыткина.

Напомним, тех, у кого истек срок бронирования, могут мобилизовать. Чтобы этого не произошло, работодатель должен оперативно продлить работнику бронь.

Также мы сообщали, что о замене бронирования отсрочкой необязательно заранее сообщать ТЦК и СП. По крайней мере так утверждают юристы.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
