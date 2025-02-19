Бронювання під час розшуку ТЦК - чи можливо це та як зробити

Перевірка даних громадян співробітниками ТЦК. Фото: cvd.vn.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку, то він не зможе бути заброньованим. Для того, аби отримати бронювання, йому потрібно відвідати територіальний центр комплектування та вирішити питання зі знаттям з розшуку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли бронювання неможливе

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на бронювання, якщо в цей час він перебуває у розшуку ТЦК через порушення правил військового обліку.

"На жаль, бронювання неможливе, допоки Ви не зніметесь з розшуку", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як вирішити проблему із розшуком

Юрист також зазначив, що навіть у випадку розшуку за неоновлення даних громадянин не зможе вирішити це питання дистанційно, завдяки застосунку "Резерв+".

"Навіть з урахуванням того, що Ви оновите дані зараз, "червона стрічка" у "Резерв+" не зникне, допоки Ви не вирішите питання персонально в ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Тож якщо громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку, то отримати бронювання він зможе тільки після того, як відвідає ТЦК і вирішить питання зі зняттям своєї персони з розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде вказано у "Резерв+" після того, як ТЦК оголосить громадянина у розшук.

Додамо, ми повідомляли про вісім причин, коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК.