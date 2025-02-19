Бронирование во время розыска ТЦК - возможно ли это и как сделать

Проверка данных граждан сотрудниками ТЦК. Фото: cvd.vn.ua

Если военнообязанный гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета, то он не сможет быть забронированным. Для того, чтобы получить бронирование, ему нужно посетить территориальный центр комплектования и решить вопрос со снятием с розыска.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда бронирование невозможно

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на бронирование, если в это время он находится в розыске ТЦК из-за нарушения правил воинского учета.

"К сожалению, бронирование невозможно, пока Вы не сниметесь с розыска", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как решить проблему с розыском

Юрист также отметил, что даже в случае розыска за необновление данных гражданин не сможет решить этот вопрос дистанционно, благодаря приложению "Резерв+".

"Даже с учетом того, что Вы обновите данные сейчас, "красная лента" в "Резерв+" не исчезнет, пока Вы не решите вопрос персонально в ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому если гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета, то получить бронирование он сможет только после того, как посетит ТЦК и решит вопрос со снятием своей персоны с розыска.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет указано в "Резерв+" после того, как ТЦК объявит гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о восьми причинах, когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК.