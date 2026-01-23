Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук ТЦК після подання на бронь — коли це незаконно

Розшук ТЦК після подання на бронь — коли це незаконно

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 00:30
Розшук порушника військового обліку - розшук після подання на бронь, законність дій ТЦК
Перевірка документів щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: кадр із відео

Якщо військовозобов’язаного подали в розшук ТЦК після того, як роботодавець направив документи на цю особу для бронювання, важливим є фіксування реальності причини для розшуку. Якщо повістки, за неотримання якої громадянина подали у розшук, йому не надсилали, то такий розшук є незаконним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Незаконність розшуку ТЦК

До юристів звернулася громадянка, син якої територіальний центр комплектування оголосив у розшук.

Цей процес, пояснила жінка, збігся у часі із поданням її сина роботодавцем на бронювання.

Громадянка поцікавилася, чи законним є такий крок територіального центру комплектування.

"Якщо ТЦК не направляв сину рекомендований лист з повісткою, по якій він не з'явився, то розшук є неправомірним", — наголосив у відповіді громадянці юрист Владислав Дерій.

Що робити військовозобов’язаному

Юрист пояснив, що може зробити військовозобов’язаний громадянин у такій ситуації.

"Якщо хочете швидко його зняти — потрібно сплатити штраф", — зазначив Дерій.

Існує й інший варіант, додав юрист.

Це подання скарги до ТЦК на незаконність розшуку, а у перспективі — і судовий позов проти цієї організації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки може тривати розшук територіальним центром комплектування порушника правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що має робити громадянин, який потрапив до списків розшуку від ТЦК.

бронювання скарги ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації