Розшук порушника військового обліку - розшук після подання на бронь, законність дій ТЦК

Перевірка документів щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: кадр із відео

Якщо військовозобов’язаного подали в розшук ТЦК після того, як роботодавець направив документи на цю особу для бронювання, важливим є фіксування реальності причини для розшуку. Якщо повістки, за неотримання якої громадянина подали у розшук, йому не надсилали, то такий розшук є незаконним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Незаконність розшуку ТЦК

До юристів звернулася громадянка, син якої територіальний центр комплектування оголосив у розшук.

Цей процес, пояснила жінка, збігся у часі із поданням її сина роботодавцем на бронювання.

Громадянка поцікавилася, чи законним є такий крок територіального центру комплектування.

"Якщо ТЦК не направляв сину рекомендований лист з повісткою, по якій він не з'явився, то розшук є неправомірним", — наголосив у відповіді громадянці юрист Владислав Дерій.

Що робити військовозобов’язаному

Юрист пояснив, що може зробити військовозобов’язаний громадянин у такій ситуації.

"Якщо хочете швидко його зняти — потрібно сплатити штраф", — зазначив Дерій.

Існує й інший варіант, додав юрист.

Це подання скарги до ТЦК на незаконність розшуку, а у перспективі — і судовий позов проти цієї організації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки може тривати розшук територіальним центром комплектування порушника правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що має робити громадянин, який потрапив до списків розшуку від ТЦК.