Розыск нарушителя воинского учета - розыск после подачи на бронь, законность действий ТЦК

Проверка документов относительно возможного розыска ТЦК. Фото: кадр из видео

Если военнообязанного подали в розыск ТЦК после того, как работодатель направил документы на это лицо для бронирования, важным является фиксирование реальности причины для розыска. Если повестки, за неполучение которой гражданина подали в розыск, ему не присылали, то такой розыск является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Незаконность розыска ТЦК

К юристам обратилась гражданка, сын которой территориальный центр комплектования объявил в розыск.

Этот процесс, пояснила женщина, совпал по времени с представлением ее сына работодателем на бронирование.

Гражданка поинтересовалась, законным ли является такой шаг территориального центра комплектования.

"Если ТЦК не направлял сыну заказное письмо с повесткой, по которой он не явился, то розыск является неправомерным", — отметил в ответе гражданке юрист Владислав Дерий.

Что делать военнообязанному

Юрист объяснил, что может сделать военнообязанный гражданин в такой ситуации.

"Если хотите быстро его снять — нужно оплатить штраф", — отметил Дерий.

Существует и другой вариант, добавил юрист.

Это подача жалобы в ТЦК на незаконность розыска, а в перспективе — и судебный иск против этой организации.

