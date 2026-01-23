Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Розыск ТЦК после подачи на бронь — когда это незаконно

Розыск ТЦК после подачи на бронь — когда это незаконно

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 00:30
Розыск нарушителя воинского учета - розыск после подачи на бронь, законность действий ТЦК
Проверка документов относительно возможного розыска ТЦК. Фото: кадр из видео

Если военнообязанного подали в розыск ТЦК после того, как работодатель направил документы на это лицо для бронирования, важным является фиксирование реальности причины для розыска. Если повестки, за неполучение которой гражданина подали в розыск, ему не присылали, то такой розыск является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Незаконность розыска ТЦК

К юристам обратилась гражданка, сын которой территориальный центр комплектования объявил в розыск.

Этот процесс, пояснила женщина, совпал по времени с представлением ее сына работодателем на бронирование.

Гражданка поинтересовалась, законным ли является такой шаг территориального центра комплектования.

"Если ТЦК не направлял сыну заказное письмо с повесткой, по которой он не явился, то розыск является неправомерным", — отметил в ответе гражданке юрист Владислав Дерий.

Что делать военнообязанному

Юрист объяснил, что может сделать военнообязанный гражданин в такой ситуации.

"Если хотите быстро его снять — нужно оплатить штраф", — отметил Дерий.

Существует и другой вариант, добавил юрист.

Это подача жалобы в ТЦК на незаконность розыска, а в перспективе — и судебный иск против этой организации.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько может длиться розыск территориальным центром комплектования нарушителя правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, что должен делать гражданин, который попал в списки розыска от ТЦК.

бронирование жалобы ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации