Україна
Розшук ТЦК — чи можуть відмовити у оформленні інвалідності

Розшук ТЦК — чи можуть відмовити у оформленні інвалідності

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 21:40
Оформлення інвалідності - чи оформлять громадянину, якого розшукує ТЦК
Перевірка документів на предмет розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлює інвалідність на підставі серйозних проблем зі здоров’ям, цьому не може завадити навіть рішення ТЦК про його розшук. Адміністративний розшук, оголошений територіальним центром комплектування, не має відношення до процесу отримання інвалідності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Інвалідність та розшук ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом оформлення інвалідності військовозобов’язаного.

Чоловік уточнив, чи може територіальний центр комплектування вплинути на призначення інвалідності, якщо громадянин, який подав заяву на це призначення, перебуває у розшуку ТЦК.

"Людині, яка знаходиться в розшуку, ТЦК не мають права відмовити у призначенні інвалідності", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Чому ТЦК не стане на заваді

Юрист пояснив, чому у територіального центру комплектування немає можливості відмовити у такій ситуації.

"Адміністративний розшук не має жодного відношення до отримання інвалідності", — підкреслив Айвазян.

Адвокат додав, що відмовити у призначенні інвалідності можуть тільки за іншої умови - відсутності підстав за станом здоров'я.

Нагадаємо, ми раніше писали, які є способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли, якими є найпоширеніші причини оголошення громадян у розшук ТЦК.

інвалідність військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
