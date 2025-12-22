Оформление инвалидности - оформят ли гражданину, которого разыскивает ТЦК

Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Если военнообязанный гражданин оформляет инвалидность на основании серьезных проблем со здоровьем, этому не может помешать даже решение ТЦК о его розыске. Административный розыск, объявленный территориальным центром комплектования, не имеет отношения к процессу получения инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Инвалидность и розыск ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом оформления инвалидности военнообязанного.

Мужчина уточнил, может ли территориальный центр комплектования повлиять на назначение инвалидности, если гражданин, подавший заявление на это назначение, находится в розыске ТЦК.

"Человеку, который находится в розыске, ТЦК не имеют права отказать в назначении инвалидности", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Почему ТЦК не станет помехой

Юрист объяснил, почему у территориального центра комплектования нет возможности отказать в такой ситуации.

"Административный розыск не имеет никакого отношения к получению инвалидности", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что отказать в назначении инвалидности могут только при другом условии — отсутствии оснований по состоянию здоровья.

