Україна
Розыск ТЦК — могут ли отказать в оформлении инвалидности

Розыск ТЦК — могут ли отказать в оформлении инвалидности

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 21:40
Оформление инвалидности - оформят ли гражданину, которого разыскивает ТЦК
Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Если военнообязанный гражданин оформляет инвалидность на основании серьезных проблем со здоровьем, этому не может помешать даже решение ТЦК о его розыске. Административный розыск, объявленный территориальным центром комплектования, не имеет отношения к процессу получения инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Инвалидность и розыск ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом оформления инвалидности военнообязанного.

Мужчина уточнил, может ли территориальный центр комплектования повлиять на назначение инвалидности, если гражданин, подавший заявление на это назначение, находится в розыске ТЦК.

"Человеку, который находится в розыске, ТЦК не имеют права отказать в назначении инвалидности", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Почему ТЦК не станет помехой

Юрист объяснил, почему у территориального центра комплектования нет возможности отказать в такой ситуации.

"Административный розыск не имеет никакого отношения к получению инвалидности", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что отказать в назначении инвалидности могут только при другом условии — отсутствии оснований по состоянию здоровья.

Напомним, мы ранее писали, какие есть способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали, каковы самые распространенные причины объявления граждан в розыск ТЦК.

