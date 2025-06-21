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Головна ТЦК Розшук ТЦК — чи можна вступити в магістратуру

Розшук ТЦК — чи можна вступити в магістратуру

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 00:30
Розшук від ТЦК - чи можна під час розшуку вступити на навчання у виш
Студенти на парі. Фото: zmist.pl.ua
Ключові моменти Вступ до вишу паралельно з розшук Чи знімуть з розшуку магістра

Громадянин має право вступити до вишу, зокрема, у магістратуру, навіть тоді, коли він перебуває у розшуку від територіального центру комплектування. Також він може отримати відстрочку, якщо відповідає умовам для отримання довідки ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Вступ до вишу паралельно з розшук

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що перебуває у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

Чоловік поцікавився, чи може він продовжити навчання, вступивши до магістратури, за наявності розшуку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що можливий не тільки вступ, а і оформлення відстрочки від мобілізації, попри факт розшуку від ТЦК.

"Якщо Вам вдасться вступити і Ви отримаєте довідку ЄДЕБО із записом "Так, не порушує", то матимете можливість оформити відстрочку через "Резерв+", — підкреслив юрист.

Чи знімуть з розшуку магістра

Айвазян пояснив також, що робити із розшуком у такій ситуації.

"Вже після наявності останньої можна буде вирішувати питання із розшуком безпосередньо в ТЦК. З урахуванням того, що ТЦК виявило правопорушення ще півроку тому, Вас вже не мають права притягати до відповідальності та накладати стягнення", — запевнив громадянина адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо ТЦК оголосив знятого з обліку в розшук.

вузи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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