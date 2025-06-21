Розыск от ТЦК - можно ли во время розыска поступить на обучение в вуз

Студенты на паре. Фото: zmist.pl.ua

Гражданин имеет право поступить в вуз, в частности, в магистратуру, даже тогда, когда он находится в розыске от территориального центра комплектования. Также он может получить отсрочку, если соответствует условиям для получения справки ЕГЭБО.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, что находится в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Мужчина поинтересовался, может ли он продолжить обучение, поступив в магистратуру, при наличии розыска.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что возможно не только поступление, а и оформление отсрочки от мобилизации, несмотря на факт розыска от ТЦК.

"Если Вам удастся поступить и Вы получите справку ЕГЭБО с записью "Да, не нарушает", то будете иметь возможность оформить отсрочку через "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Снимут ли с розыска магистра

Айвазян объяснил также, что делать с розыском в такой ситуации.

"Уже после наличия последней можно будет решать вопрос с розыском непосредственно в ТЦК. С учетом того, что ТЦК выявило правонарушение еще полгода назад, Вас уже не имеют права привлекать к ответственности и накладывать взыскания", — заверил гражданина адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если ТЦК объявил снятого с учета в розыск.