Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Розыск ТЦК — можно ли поступить в магистратуру

Розыск ТЦК — можно ли поступить в магистратуру

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 00:30
Розыск от ТЦК - можно ли во время розыска поступить на обучение в вуз
Студенты на паре. Фото: zmist.pl.ua
Ключові моменти Поступление в вуз параллельно с розыском Снимут ли с розыска магистра

Гражданин имеет право поступить в вуз, в частности, в магистратуру, даже тогда, когда он находится в розыске от территориального центра комплектования. Также он может получить отсрочку, если соответствует условиям для получения справки ЕГЭБО.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Поступление в вуз параллельно с розыском

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что находится в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Мужчина поинтересовался, может ли он продолжить обучение, поступив в магистратуру, при наличии розыска.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что возможно не только поступление, а и оформление отсрочки от мобилизации, несмотря на факт розыска от ТЦК.

"Если Вам удастся поступить и Вы получите справку ЕГЭБО с записью "Да, не нарушает", то будете иметь возможность оформить отсрочку через "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Снимут ли с розыска магистра

Айвазян объяснил также, что делать с розыском в такой ситуации.

"Уже после наличия последней можно будет решать вопрос с розыском непосредственно в ТЦК. С учетом того, что ТЦК выявило правонарушение еще полгода назад, Вас уже не имеют права привлекать к ответственности и накладывать взыскания", — заверил гражданина адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если ТЦК объявил снятого с учета в розыск.

вузы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации