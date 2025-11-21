Чи можуть мобілізувати в ТЦК якщо родич у полоні — пояснення юриста

Представник ТЦК. Фото: Представництво уповноваженого з прав людини

Чимало українців цікавить, чи має право територіальний центр комплектування дати повістку та мобілізувати, якщо брат або інший родич перебуває у полоні. Законодавство дає на це чітку відповідь, але є нюанси, які унеможливлюють або навпаки дозволяють мобілізацію.

Юрист Данило Гончаренко пояснив, у яких випдаках родичі зниклих безвісти та полонених не можуть бути мобілізовані.

Чи дає полон родича право на відстрочку

Юрист пояснює, що закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює вичерпний перелік підстав, коли громадянин має право на відстрочку від призову під час мобілізації.

Серед цих підстав немає такої, як перебування в полоні близького родича. Тобто сам по собі факт полону брата, навіть якщо є офіційне підтвердження цього, не звільняє іншого військовозобов’язаного члена родини від обов’язку стати до лав Збройних сил і не гарантує, що його не призвуть. Інакше кажучи, за наявності підтвердженого полону родича людина все одно може бути мобілізована.

У яких випадках відстрочка все ж таки можлива

Водночас закон передбачає іншу важливу ситуацію, яка вже може бути підставою для відстрочки. Якщо близька особа, наприклад, чоловік, дружина, дитина, батько чи мати, дідусь, бабуся, рідний брат або сестра – під час виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони офіційно визнана зниклою безвісти або загиблою, це прямо дає право на відстрочку від призову.

Також юрист вказує на важливий момент — перебування в полоні не дорівнює однозначному встановленню місця перебування людини й не скасовує статусу "зниклий безвісти". Розшук такої особи триває доти, доки компетентні органи не зафіксують її повернення або інші юридично значимі обставини, передбачені законом.

Через це в практиці виникає правова колізія: з одного боку, є інформація про полон, з іншого – триває розшук як зниклої особи, а це ускладнює підтвердження права на відстрочку. У таких ситуаціях доцільно звернутися до юриста, який спеціалізується на військовому праві, щоб розібратися, який статус фактично має родич, і правильно визначити подальші кроки для оформлення прав сім’ї, включно з питанням мобілізації.

Коли людину вважають зниклою безвісти і в яких випадках — військовополоненим

Статус зниклого безвісти надають військовослужбовцю тоді, коли після виконання бойового завдання він не повертається до підрозділу, а органи державної влади не мають підтверджених даних ані про його місцеперебування, ані про смерть. Це може означати, що боєць намагається самостійно вийти до своїх, потрапив у полон чи загинув, але жодних офіційних документальних доказів немає.

Статус військовополоненого, навпаки, з’являється лише тоді, коли факт полону підтверджений надійними джерелами, передусім міжнародними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного Хреста, або іншими уповноваженими структурами. До моменту надходження такої офіційної інформації військова частина та державні органи зобов’язані вважати військовослужбовця зниклим безвісти, навіть якщо в сім’ї є неофіційні або неформальні дані про можливий полон.

Як оформити статус зниклого безвісти за особливих обставин

Статус "зниклий безвісти за особливих обставин" застосовується до людей, які зникли під час війни, бойових дій, перебування на окупованій території або в умовах надзвичайних ситуацій.

Для близьких це не просто формальність, а юридична основа для подальших дій — від доступу до інформації про розшук до оформлення соціальних гарантій і можливості скористатися правом на відстрочку від мобілізації.

Зазвичай алгоритм виглядає так: спершу родичі або інші небайдужі особи звертаються до Національної поліції із заявою про зникнення, де максимально докладно описують обставини, за яких людина зникла, та будь-які дані, що можуть допомогти в розшуку.

Після цього поліція вносить ці відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Саме внесення до Реєстру є офіційним підтвердженням того, що людина вважається зниклою безвісти. У разі потреби, наприклад, коли йдеться про оформлення соціальних виплат, управління майном, спадкові питання чи інші юридично значимі дії – родина може звернутися до суду, щоб додатково зафіксувати факт зникнення або визнати особу безвісно відсутньою.

Офіційно оформлений статус зниклої безвісти особи відкриває для родини низку можливостей. Передусім це право на отримання інформації щодо розшуку та роботи відповідних органів. Також він дає підстави для оформлення певних соціальних гарантій і допомог, а для військовозобов’язаних членів сім’ї може стати юридичною основою для відстрочки від мобілізації, але за умови дотримання всіх вимог закону і належного документального підтвердження.

Саме статус зниклого безвісти або загиблого під час виконання завдань із захисту України може бути підставою для відстрочки. Тому, якщо в конкретній ситуації є інформація про полон, але офіційно військового досі вважають зниклим безвісти, важливо довести оформлення всіх необхідних документів і отримати підтвердження цього статусу, щоб надалі мати можливість захищати права сім’ї, у тому числі щодо мобілізації інших родичів.

