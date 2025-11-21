Могут ли мобилизовать в ТЦК если родственник в плену — объяснение юриста

Представитель ТЦК. Фото: Представительство уполномоченного по правам человека

Немало украинцев интересует, имеет ли право территориальный центр комплектования дать повестку и мобилизовать, если брат или другой родственник находится в плену. Законодательство дает на это четкий ответ, но есть нюансы, которые делают невозможным или наоборот позволяют мобилизацию.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, в каких случаях родственники пропавших без вести и пленных не могут быть мобилизованы.

Дает ли плен родственника право на отсрочку

Юрист объясняет, что закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливает исчерпывающий перечень оснований, когда гражданин имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации.

Среди этих оснований нет такого, как пребывание в плену близкого родственника. То есть сам по себе факт плена брата, даже если есть официальное подтверждение этого, не освобождает другого военнообязанного члена семьи от обязанности стать в ряды Вооруженных сил и не гарантирует, что его не призовут. Иначе говоря, при наличии подтвержденного плена родственника человек все равно может быть мобилизован.

В каких случаях отсрочка все же возможна

В то же время закон предусматривает другую важную ситуацию, которая уже может быть основанием для отсрочки. Если близкое лицо, например, муж, жена, ребенок, отец или мать, дедушка, бабушка, родной брат или сестра - во время выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны официально признано пропавшим без вести или погибшим, это прямо дает право на отсрочку от призыва.

Также юрист указывает на важный момент — пребывание в плену не равно однозначному установлению места пребывания человека и не отменяет статус "пропавший без вести". Розыск такого лица продолжается до тех пор, пока компетентные органы не зафиксируют его возвращение или другие юридически значимые обстоятельства, предусмотренные законом.

Из-за этого в практике возникает правовая коллизия: с одной стороны, есть информация о плене, с другой — продолжается розыск как пропавшего лица, а это затрудняет подтверждение права на отсрочку. В таких ситуациях целесообразно обратиться к юристу, который специализируется на военном праве, чтобы разобраться, какой статус фактически имеет родственник, и правильно определить дальнейшие шаги для оформления прав семьи, включая вопрос мобилизации.

Когда человека считают пропавшим без вести и в каких случаях — военнопленным

Статус пропавшего без вести предоставляют военнослужащему тогда, когда после выполнения боевого задания он не возвращается в подразделение, а органы государственной власти не имеют подтвержденных данных ни о его местонахождении, ни о смерти. Это может означать, что боец пытается самостоятельно выйти к своим, попал в плен или погиб, но никаких официальных документальных доказательств нет.

Статус военнопленного, наоборот, появляется только тогда, когда факт плена подтвержден надежными источниками, прежде всего международными организациями, такими как Международный комитет Красного Креста, или другими уполномоченными структурами. До момента поступления такой официальной информации воинская часть и государственные органы обязаны считать военнослужащего пропавшим без вести, даже если в семье есть неофициальные или неформальные данные о возможном плене.

Как оформить статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Статус "пропавший без вести при особых обстоятельствах" применяется к людям, которые пропали во время войны, боевых действий, пребывания на оккупированной территории или в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для близких это не просто формальность, а юридическая основа для дальнейших действий - от доступа к информации о розыске до оформления социальных гарантий и возможности воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации.

Обычно алгоритм выглядит так: сначала родственники или другие неравнодушные лица обращаются в Национальную полицию с заявлением о пропаже, где максимально подробно описывают обстоятельства, при которых человек исчез, и любые данные, которые могут помочь в розыске.

После этого полиция вносит эти сведения в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Именно внесение в Реестр является официальным подтверждением того, что человек считается пропавшим без вести. В случае необходимости, например, когда речь идет об оформлении социальных выплат, управления имуществом, наследственные вопросы или другие юридически значимые действия — семья может обратиться в суд, чтобы дополнительно зафиксировать факт исчезновения или признать лицо без вести пропавшим.

Официально оформленный статус пропавшего без вести лица открывает для семьи ряд возможностей. Прежде всего это право на получение информации о розыске и работе соответствующих органов. Также он дает основания для оформления определенных социальных гарантий и пособий, а для военнообязанных членов семьи может стать юридической основой для отсрочки от мобилизации, но при условии соблюдения всех требований закона и надлежащего документального подтверждения.

Именно статус пропавшего без вести или погибшего во время выполнения задач по защите Украины может быть основанием для отсрочки. Поэтому, если в конкретной ситуации есть информация о плене, но официально военного до сих пор считают пропавшим без вести, важно доказать оформление всех необходимых документов и получить подтверждение этого статуса, чтобы в дальнейшем иметь возможность защищать права семьи, в том числе по мобилизации других родственников.

