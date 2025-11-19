Нужно ли обновлять справку ВВК через год — разъяснение по приказу 402

Военнослужащий пришел на ВВК. Фото: Шептицкий городской совет

У военнослужащих и военнообязанных часто возникает вопрос о сроке действия справок и постановлений военно-врачебных комиссий. Не все справки ВВК имеют одинаковый срок действия — он зависит от категории годности и условий, в которых проводился медицинский осмотр.

Об этом сообщила юрист Марта Яриш.

Какой срок действия у постановлений ВВК

Приказ Министерства обороны №402 определяет сроки действия постановлений ВВК. В частности, постановления, которые принимают ТЦК и касаются определения пригодности в мирное время для дальнейшего учета или назначения в тыловые подразделения, действующие в течение пяти лет от даты прохождения осмотра. В таких случаях повторное прохождение ВВК не требуется, если состояние здоровья не изменилось.

В то же время для военнообязанных, которых осматривают в ТЦК в период мобилизации или действия военного положения, срок действия постановления составляет один год. Это касается решений о пригодности или ограниченной пригодности во время мобилизации. После завершения этого срока для продления годности или изменения категории осмотр нужно проходить повторно.

Надо ли идти на повторную ВВК, если состояние здоровья ухудшилось

Отдельно подчеркивается, что в случае ухудшения состояния здоровья или появления новых медицинских заключений военнослужащий может обратиться в ТЦК с заявлением на повторный осмотр. Руководитель ТЦК имеет право направить его на новую ВВК для проверки соответствия текущему состоянию здоровья.

