Чи треба оновлювати довідку ВЛК через рік — роз’яснення за наказом 402

Військовослужбовець прийшов на ВЛК. Фото: Шептицька міська рада

У військовослужбовців та військовозобов’язаних часто виникає питання щодо строку дії довідок та постанов військово-лікарських комісій. Не всі довідки ВЛК мають однаковий термін чинності — він залежить від категорії придатності та умов, у яких проводився медичний огляд.

Про це повідомила юристка Марта Яріш.

Який термін дії у постанов ВЛК

Наказ Міністерства оборони №402 визначає строки дії постанов ВЛК. Зокрема, постанови, які ухвалюють ТЦК і стосуються визначення придатності у мирний час для подальшого обліку чи призначення до тилових підрозділів, чинні протягом п’яти років від дати проходження огляду. У таких випадках повторне проходження ВЛК не потрібне, якщо стан здоров’я не змінився.

Водночас для військовозобов’язаних, яких оглядають у ТЦК у період мобілізації чи дії воєнного стану, термін дії постанови становить один рік. Це стосується рішень про придатність або обмежену придатність під час мобілізації. Після завершення цього строку для продовження придатності або зміни категорії огляд потрібно проходити повторно.

Чи треба йти на повторну ВЛК, якщо стан здоров'я погіршився

Окремо підкреслюється, що у разі погіршення стану здоров’я або появи нових медичних висновків військовослужбовець може звернутися до ТЦК із заявою на повторний огляд. Керівник ТЦК має право направити його на нову ВЛК для перевірки відповідності поточному стану здоров’я.

