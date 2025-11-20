Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Перевірки ТЦК — які документи роботодавець має оформити вчасно

Перевірки ТЦК — які документи роботодавець має оформити вчасно

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 06:30
Оновлено: 13:48
Військовий облік на підприємстві — які документи ТЦК перевіряє в першу чергу
Заповнення документів. Фото: Армія.Inform

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право проводити перевірки на підприємствах. Проте, існує чіткий регламент та терміни, як це має відбуватися та що саме можуть перевірити працівники ТЦК.

Які документи треба мати підприємцям для перевірки ТЦК та що важливо врахувати пояснили юристи. 

Реклама
Читайте також:

Чи можуть працівники ТЦК проводити планові перевірки без попередження

Підприємства, які потрапили до планових перевірок територіальних центрів комплектування, отримують повідомлення про інспекцію не пізніше ніж за десять днів до її початку.

Саме цей строк визначений пунктом 82 Порядку № 1487 і дозволяє роботодавцям швидко підготувати або дооформити документи, які ТЦК обов’язково перевірятиме. Юристи наголошують, що за десять днів реально усунути більшість типових недоліків та привести військовий облік у відповідність до вимог законодавства.

Що перевіряє ТЦК на підприємствах 

Першочергово ТЦК перевіряють списки персонального військового обліку та відомість оперативного обліку, які повинні відповідати актуальним даним щодо працівників, що підлягають військовому обліку.

Разом з ними ТЦК перевіряє наявність внутрішніх наказів, журналів та документів, що підтверджують організацію військового обліку на підприємстві. 

Які документи повинні бути в наявності під час перевірки ТЦК:

  • списки персонального військового обліку (додаток 5 Порядку № 1487);
  • відомість оперативного обліку (додаток 12 Порядку № 1487);
  • наказ про покладання обов’язків щодо ведення військового обліку;
  • посадова інструкція відповідальної особи, де визначені обов’язки з ведення обліку;
  • наказ про визначення потреби в підвищенні кваліфікації відповідальних працівників;
  • графік звіряння даних списків із військово-обліковими документами працівників;
  • журнал або інший документ, що підтверджує ознайомлення працівників із правилами військового обліку;
  • журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку;
  • докази направлення до ТЦК повідомлень про прийняття, звільнення чи зміну облікових даних працівників;
  • докази направлення повідомлень про призначення чи звільнення відповідальних за військовий облік осіб;
  • докази направлення зведеного списку громадян, які підлягають приписці (за наявності таких працівників);
  • копії військово-облікових документів усіх працівників, що підлягають військовому обліку.

Документи, які роботодавець повинен подати до ТЦК

Повідомлення про призначення або звільнення відповідальних за військовий облік. Він подається протягом семи днів від видання наказу.

Також в ТЦК треба відправляти повідомлення про прийняття працівника, його звільнення або зміну облікових даних. Подання відбувається протягом семи днів з моменту наказу або до 5 числа наступного місяця, якщо змінилися дані.

Обов'язковим до подачі є зведений список працівників, які підлягають приписці до призовної дільниці та інформація про наявність транспортних засобів підприємства.

Ці документи мають бути підписані керівником і відповідальною особою, а також зареєстровані у службі діловодства. Надсилати їх до ТЦК без окремого запиту не потрібно — вони повинні бути готовими та зберігатися на підприємстві.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи має право ТЦК відмовити в оформленні бронювання, якщо у військово-обліковому документі стоїть прочерк. 

Окремо  юристи зазначили, який термін придатності у довідок ВЛК та коли треба знову йти в ТЦК

 

документи перевірки підприємства ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації