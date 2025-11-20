Военный учет на предприятии - какие документы ТЦК проверяет в первую очередь

Проверки ТЦК — какие документы работодатель должен оформить
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проводить проверки на предприятиях. Однако, существует четкий регламент и сроки, как это должно происходить и что именно могут проверить работники ТЦК.
Какие документы нужно иметь предпринимателям для проверки ТЦК и что важно учесть объяснили юристы.
Могут ли работники ТЦК проводить плановые проверки без предупреждения
Предприятия, которые попали в плановые проверки территориальных центров комплектования, получают уведомление об инспекции не позднее чем за десять дней до ее начала.
Именно этот срок определен пунктом 82 Порядка № 1487 и позволяет работодателям быстро подготовить или дооформить документы, которые ТЦК обязательно будет проверять. Юристы отмечают, что за десять дней реально устранить большинство типичных недостатков и привести воинский учет в соответствие с требованиями законодательства.
Что проверяет ТЦК на предприятиях
Первоначально ТЦК проверяют списки персонального воинского учета и ведомость оперативного учета, которые должны соответствовать актуальным данным о работниках, подлежащих воинскому учету.
Вместе с ними ТЦК проверяет наличие внутренних приказов, журналов и документов, подтверждающих организацию воинского учета на предприятии.
Какие документы должны быть в наличии во время проверки ТЦК:
- списки персонального воинского учета (приложение 5 Порядка № 1487);
- ведомость оперативного учета (приложение 12 Порядка № 1487);
- приказ о возложении обязанностей по ведению воинского учета;
- должностная инструкция ответственного лица, где определены обязанности по ведению учета;
- приказ об определении потребности в повышении квалификации ответственных работников;
- график сверки данных списков с военно-учетными документами работников;
- журнал или другой документ, подтверждающий ознакомление работников с правилами воинского учета;
- журнал учета результатов проверки состояния воинского учета;
- доказательства направления в ТЦК сообщений о принятии, увольнении или изменении учетных данных работников;
- доказательства направления сообщений о назначении или увольнении ответственных за воинский учет лиц;
- доказательства направления сводного списка граждан, подлежащих приписке (при наличии таких работников);
- копии военно-учетных документов всех работников, подлежащих воинскому учету.
Документы, которые работодатель должен подать в ТЦК
Уведомление о назначении или увольнении ответственных за воинский учет. Он подается в течение семи дней от издания приказа.
Также в ТЦК надо отправлять уведомление о принятии работника, его увольнении или изменении учетных данных. Подача происходит в течение семи дней с момента приказа или до 5 числа следующего месяца, если изменились данные.
Обязательным к подаче является сводный список работников, подлежащих приписке к призывному участку и информация о наличии транспортных средств предприятия.
Эти документы должны быть подписаны руководителем и ответственным лицом, а также зарегистрированы в службе делопроизводства. Отправлять их в ТЦК без отдельного запроса не нужно — они должны быть готовыми и храниться на предприятии.
