Военный учет на предприятии - какие документы ТЦК проверяет в первую очередь

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проводить проверки на предприятиях. Однако, существует четкий регламент и сроки, как это должно происходить и что именно могут проверить работники ТЦК.

Какие документы нужно иметь предпринимателям для проверки ТЦК и что важно учесть объяснили юристы.

Могут ли работники ТЦК проводить плановые проверки без предупреждения

Предприятия, которые попали в плановые проверки территориальных центров комплектования, получают уведомление об инспекции не позднее чем за десять дней до ее начала.

Именно этот срок определен пунктом 82 Порядка № 1487 и позволяет работодателям быстро подготовить или дооформить документы, которые ТЦК обязательно будет проверять. Юристы отмечают, что за десять дней реально устранить большинство типичных недостатков и привести воинский учет в соответствие с требованиями законодательства.

Что проверяет ТЦК на предприятиях

Первоначально ТЦК проверяют списки персонального воинского учета и ведомость оперативного учета, которые должны соответствовать актуальным данным о работниках, подлежащих воинскому учету.

Вместе с ними ТЦК проверяет наличие внутренних приказов, журналов и документов, подтверждающих организацию воинского учета на предприятии.

Какие документы должны быть в наличии во время проверки ТЦК:

списки персонального воинского учета (приложение 5 Порядка № 1487);

ведомость оперативного учета (приложение 12 Порядка № 1487);

приказ о возложении обязанностей по ведению воинского учета;

должностная инструкция ответственного лица, где определены обязанности по ведению учета;

приказ об определении потребности в повышении квалификации ответственных работников;

график сверки данных списков с военно-учетными документами работников;

журнал или другой документ, подтверждающий ознакомление работников с правилами воинского учета;

журнал учета результатов проверки состояния воинского учета;

доказательства направления в ТЦК сообщений о принятии, увольнении или изменении учетных данных работников;

доказательства направления сообщений о назначении или увольнении ответственных за воинский учет лиц;

доказательства направления сводного списка граждан, подлежащих приписке (при наличии таких работников);

копии военно-учетных документов всех работников, подлежащих воинскому учету.

Документы, которые работодатель должен подать в ТЦК

Уведомление о назначении или увольнении ответственных за воинский учет. Он подается в течение семи дней от издания приказа.

Также в ТЦК надо отправлять уведомление о принятии работника, его увольнении или изменении учетных данных. Подача происходит в течение семи дней с момента приказа или до 5 числа следующего месяца, если изменились данные.

Обязательным к подаче является сводный список работников, подлежащих приписке к призывному участку и информация о наличии транспортных средств предприятия.

Эти документы должны быть подписаны руководителем и ответственным лицом, а также зарегистрированы в службе делопроизводства. Отправлять их в ТЦК без отдельного запроса не нужно — они должны быть готовыми и храниться на предприятии.

