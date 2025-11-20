Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Проверки ТЦК — какие документы работодатель должен оформить

Проверки ТЦК — какие документы работодатель должен оформить

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 06:30
обновлено: 13:48
Военный учет на предприятии - какие документы ТЦК проверяет в первую очередь
Заполнение документов. Фото: Армия.Информ

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проводить проверки на предприятиях. Однако, существует четкий регламент и сроки, как это должно происходить и что именно могут проверить работники ТЦК.

Какие документы нужно иметь предпринимателям для проверки ТЦК и что важно учесть объяснили юристы.

Реклама
Читайте также:

Могут ли работники ТЦК проводить плановые проверки без предупреждения

Предприятия, которые попали в плановые проверки территориальных центров комплектования, получают уведомление об инспекции не позднее чем за десять дней до ее начала.

Именно этот срок определен пунктом 82 Порядка № 1487 и позволяет работодателям быстро подготовить или дооформить документы, которые ТЦК обязательно будет проверять. Юристы отмечают, что за десять дней реально устранить большинство типичных недостатков и привести воинский учет в соответствие с требованиями законодательства.

Что проверяет ТЦК на предприятиях

Первоначально ТЦК проверяют списки персонального воинского учета и ведомость оперативного учета, которые должны соответствовать актуальным данным о работниках, подлежащих воинскому учету.

Вместе с ними ТЦК проверяет наличие внутренних приказов, журналов и документов, подтверждающих организацию воинского учета на предприятии.

Какие документы должны быть в наличии во время проверки ТЦК:

  • списки персонального воинского учета (приложение 5 Порядка № 1487);
  • ведомость оперативного учета (приложение 12 Порядка № 1487);
  • приказ о возложении обязанностей по ведению воинского учета;
  • должностная инструкция ответственного лица, где определены обязанности по ведению учета;
  • приказ об определении потребности в повышении квалификации ответственных работников;
  • график сверки данных списков с военно-учетными документами работников;
  • журнал или другой документ, подтверждающий ознакомление работников с правилами воинского учета;
  • журнал учета результатов проверки состояния воинского учета;
  • доказательства направления в ТЦК сообщений о принятии, увольнении или изменении учетных данных работников;
  • доказательства направления сообщений о назначении или увольнении ответственных за воинский учет лиц;
  • доказательства направления сводного списка граждан, подлежащих приписке (при наличии таких работников);
  • копии военно-учетных документов всех работников, подлежащих воинскому учету.

Документы, которые работодатель должен подать в ТЦК

Уведомление о назначении или увольнении ответственных за воинский учет. Он подается в течение семи дней от издания приказа.

Также в ТЦК надо отправлять уведомление о принятии работника, его увольнении или изменении учетных данных. Подача происходит в течение семи дней с момента приказа или до 5 числа следующего месяца, если изменились данные.

Обязательным к подаче является сводный список работников, подлежащих приписке к призывному участку и информация о наличии транспортных средств предприятия.

Эти документы должны быть подписаны руководителем и ответственным лицом, а также зарегистрированы в службе делопроизводства. Отправлять их в ТЦК без отдельного запроса не нужно — они должны быть готовыми и храниться на предприятии.

Напомним, юристы объяснили, имеет ли право ТЦК отказать в оформлении бронирования, если в военно-учетном документе стоит прочерк.

Отдельно юристы отметили, какой срок годности у справок ВВК и когда надо снова идти в ТЦК.

 

документы проверки предприятия ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации