Різні дані військовозобов'язаного в ТЦК - що робити

Паперовий та електронний військово-облікові документи. Фото: expres.online

Якщо у різних військово-облікових документах громадянин зареєстрований у різних ТЦК, цю ситуацію необхідно виправити. Громадянин повинен направити заяву із проханням внесення змін до реєстру.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів про проблеми із військово-обліковими документами.

За словами чоловіка, в обліково-послужній карті вказано, що він перебуває обліку у одному з ТЦК міста Львова (що є актуальною інформацією), але при формуванні електронного військово-облікового документу показує приналежність до одного з ТЦК міста Миколаєва Львівської області.

"Для того, аби дані у реєстрі збігались з ОПК, Вам необхідно направити заяву до ТЦК міста Львова про внесення змін до реєстру та додати до останньої ОПК із відміткою про перебування на обліку в даному ТЦК", — відповів військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чому треба відвідати ТЦК

Крім того, підкреслив юрист, інформація у паперовому та електронному військово-облікових документах обов’язково має збігатися.

Тож громадянин повинен відвідати територіальний центр комплектування, де йому виправлять неправильні чи некоректні дані.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які можуть бути проблеми через неповні дані в "Резерв+".

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