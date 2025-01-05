Разные данные военнообязанного в ТЦК - что делать

Бумажный и электронный военно-учетные документы. Фото: expres.online

Если в разных военно-учетных документах гражданин зарегистрирован в разных ТЦК, эту ситуацию необходимо исправить. Гражданин должен направить заявление с просьбой внесения изменений в реестр.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал о проблемах с военно-учетными документами.

По словам мужчины, в учетно-служебной карте указано, что он находится на учете в одном из ТЦК города Львова (что является актуальной информацией), но при формировании электронного военно-учетного документа показывает принадлежность к одному из ТЦК города Николаев Львовской области.

"Для того, чтобы данные в реестре совпадали с УСК, Вам необходимо направить заявление в ТЦК города Львова о внесении изменений в реестр и добавить к последней УСК с отметкой о пребывании на учете в данном ТЦК", — ответил военнообязанному гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему надо посетить ТЦК

Кроме того, подчеркнул юрист, информация в бумажном и электронном военно-учетных документах обязательно должна совпадать.

Поэтому гражданин должен посетить территориальный центр комплектования, где ему исправят неправильные или некорректные данные.

Напомним, мы ранее писали о том, какие могут быть проблемы из-за неполных данных в "Резерв+".

Также мы сообщали о том, когда электронный военный билет могут признать недействительным.