Помилки у військовому квитку та Резерв+ - що робити та як виправити

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо військово-облікові дані у паперовому військовому документі та на порталі "Резерв+" не збігаються, військовозобов’язаний має звернутися до ТЦК для уточнення даних. Це можна зробити або під час особистого візиту, або через електронний кабінет.

Про це на порталі "Юристи. UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дані в паперових і електронних документах мають збігатися

З 2024 року в Україні з’явився новий вид військово-облікового документу (ВОД) — електронний. Він відображається, зокрема, у мобільному застосунку "Резерв+".

Цей документ має однакову юридичну силу із паперовим, але головною умовою є те, що дані, вказані в електронному документі, мають збігатися із тими, що вказані у паперовому.

Що робити у випадку помилок і неточностей у ВОД

Юрій Айвазян наголосив, що у такому випадку військовозобов’язаний громадянин має звернутися до територіального центру комплектування із проханням уточнити інформацію у Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тут існує два варіанти звернення — або через електронний кабінет призовника, або особисто відвідати ТЦК за місцем військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як уточнити військово-облікові дані з-за кордону.

Також ми повідомляли, що робити, коли дані не виправляються через "Резерв+".