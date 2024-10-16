Ошибки в военном билете и Резерв+ – что делать и как исправить

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Если военно-учетные данные в бумажном военном документе и на портале "Резерв+" не совпадают, военнообязанный должен обратиться в ТЦК для уточнения данных. Это можно сделать либо во время личного визита, либо через электронный кабинет.

Об этом на портале "Юристи. UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Данные в бумажных и электронных документах должны совпадать

С 2024 года в Украине появился новый вид военно-учетного документа (ВУД) — электронный. Он отображается, в частности, в мобильном приложении "Резерв+".

Этот документ имеет одинаковую юридическую силу с бумажным, но главным условием является то, что данные, указанные в электронном документе, должны совпадать с указанными в бумажном.

Что делать в случае ошибок и неточностей в ВУД

Юрий Айвазян подчеркнул, что в таком случае военнообязанный гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования с просьбой уточнить информацию в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Здесь существует два варианта обращения — либо через электронный кабинет призывника, либо лично посетить ТЦК по месту военного учета.

Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные из-за границы.

Также мы сообщали, что делать, когда данные не исправляются из-за "Резерв+".