Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Різні дані у старому ВОД і "Резерв+" — на що зважатиме ТЦК

Різні дані у старому ВОД і "Резерв+" — на що зважатиме ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 21:40
Розбіжності у різних ВОД - який документ має пріоритет
Паперовий і електронний військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Колаж: Новини.LIVE

Військово-облікові документи в Україні у 2026 році можуть існувати у двох варіантах, паперовому та електронному. Юристи пояснили, який є пріоритетнішим у випадку неточних чи різних даних у обох версіях.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

"Резерв+" і старий військовий квиток

З 2025 року в Україні повноцінно функціонує електронний варіант військово-облікового документу. Це мобільний застосунок "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який помітив, що у нього в паперовому військово-обліковому документі та е-ВОД є деякі розбіжності в персональній інформації. Чоловік поцікавився, на який саме документ зважатимуть у територіальному центрі комплектування, зокрема, у процесі оформлення відстрочки від мобілізації.

"У випадку розбіжностей між паперовим військовим квитком і даними в електронному військово-обліковому документі, сформованому через застосунок "Резерв+" визначальною є інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Євгеній Середницький. Саме ці дані, підкреслив юрист, мають юридичний пріоритет.

Чому е-ВОД має пріоритет

Середницький пояснив, чому ситуація є саме такою. "Нормативно закріплено, що відомості у військово-обліковому документі повинні відповідати інформації з Реєстру і якщо в окремих ключових графах паперового документа є невідповідність таким даним, він фактично втрачає юридичну силу в цій частині", — визнав адвокат.

Тому, скажімо, при заповненні списків персонального військового обліку за додатком 5 підприємству доцільно орієнтуватися насамперед на електронний військово-обліковий документ, тобто "Резерв+", оскільки саме він відображає актуальний стан облікових даних у реєстрі "Оберіг". "Фактично цей електронний документ сьогодні виконує функцію основного військово-облікового документа нового зразка", — наголосив Євгеній Середницький.

Юрист також пояснив, що відбувається зараз із військово-обліковими документами старого зразка. "Паперові військові квитки, видані раніше, формально залишаються чинними до моменту отримання нового документа — однак лише за умови, що їхні дані збігаються з реєстром "Оберіг", — підкреслив Середницький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи скасує ТЦК бронювання через неточності у ВОД.

Бронювання від мобілізації не залежить від військово-облікових документів військовозобов’язаного. Тож різні військово-облікові спеціальності у паперовому та електронному ВОД не можуть стати причиною скасування бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба заброньованому іти в ТЦК, якщо він виявив неточні дані у ВОД.

Якщо у військовозобов’язаного громадянина, навіть за умови бронювання від мобілізації, є неточності у військово-облікових документах чи непройдена ВЛК, він має відвідати територіальний центр комплектування. Бо у найтяжчому випадку громадянин може навіть втратити бронювання.

військовий квиток ТЦК та СП реєстр Оберіг військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації