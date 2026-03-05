Розбіжності у різних ВОД - який документ має пріоритет

Паперовий і електронний військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Колаж: Новини.LIVE

Військово-облікові документи в Україні у 2026 році можуть існувати у двох варіантах, паперовому та електронному. Юристи пояснили, який є пріоритетнішим у випадку неточних чи різних даних у обох версіях.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

"Резерв+" і старий військовий квиток

З 2025 року в Україні повноцінно функціонує електронний варіант військово-облікового документу. Це мобільний застосунок "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який помітив, що у нього в паперовому військово-обліковому документі та е-ВОД є деякі розбіжності в персональній інформації. Чоловік поцікавився, на який саме документ зважатимуть у територіальному центрі комплектування, зокрема, у процесі оформлення відстрочки від мобілізації.

"У випадку розбіжностей між паперовим військовим квитком і даними в електронному військово-обліковому документі, сформованому через застосунок "Резерв+" визначальною є інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Євгеній Середницький. Саме ці дані, підкреслив юрист, мають юридичний пріоритет.

Чому е-ВОД має пріоритет

Середницький пояснив, чому ситуація є саме такою. "Нормативно закріплено, що відомості у військово-обліковому документі повинні відповідати інформації з Реєстру і якщо в окремих ключових графах паперового документа є невідповідність таким даним, він фактично втрачає юридичну силу в цій частині", — визнав адвокат.

Тому, скажімо, при заповненні списків персонального військового обліку за додатком 5 підприємству доцільно орієнтуватися насамперед на електронний військово-обліковий документ, тобто "Резерв+", оскільки саме він відображає актуальний стан облікових даних у реєстрі "Оберіг". "Фактично цей електронний документ сьогодні виконує функцію основного військово-облікового документа нового зразка", — наголосив Євгеній Середницький.

Юрист також пояснив, що відбувається зараз із військово-обліковими документами старого зразка. "Паперові військові квитки, видані раніше, формально залишаються чинними до моменту отримання нового документа — однак лише за умови, що їхні дані збігаються з реєстром "Оберіг", — підкреслив Середницький.

Бронювання від мобілізації не залежить від військово-облікових документів військовозобов’язаного. Тож різні військово-облікові спеціальності у паперовому та електронному ВОД не можуть стати причиною скасування бронювання.

Якщо у військовозобов’язаного громадянина, навіть за умови бронювання від мобілізації, є неточності у військово-облікових документах чи непройдена ВЛК, він має відвідати територіальний центр комплектування. Бо у найтяжчому випадку громадянин може навіть втратити бронювання.