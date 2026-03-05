Видео
Україна
Видео

Неточности в военных документах — что важно для ТЦК

Неточности в военных документах — что важно для ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 21:40
Бумажный и электронный ВУД - где данные имеют больший вес
Бумажный и электронный военно-учетные документы. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине равнозначно функционируют военно-учетные документы в бумажном и электронном вариантах. Но если между классическим документом и "Резерв+" есть разногласия, то в ТЦК примут к сведению данные е-ВУД.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бумажный документ и "Резерв+"

С 2025 года в Украине полноценно функционирует электронный вариант военно-учетного документа. Это мобильное приложение "Резерв+".

К юристам обратился гражданин, который заметил, что у него в бумажном военно-учетном документе и е-ВУД есть некоторые расхождения в персональной информации. Мужчина поинтересовался, какой именно документ будут в первую очередь учитывать в территориальном центре комплектования, в частности, в процессе оформления отсрочки от мобилизации.

"В случае расхождений между бумажным военным билетом и данными в электронном военно-учетном документе, сформированном через приложение "Резерв+" определяющей является информация, содержащаяся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил в ответе гражданину адвокат Евгений Середницкий. Именно эти данные, подчеркнул юрист, имеют юридический приоритет.

Приоритет электронного ВУД — что говорят юристы

Середницкий объяснил, почему ситуация именно такая. "Нормативно закреплено, что сведения в военно-учетном документе должны соответствовать информации из Реестра и если в отдельных ключевых графах бумажного документа есть несоответствие таким данным, он фактически теряет юридическую силу в этой части", — признал адвокат.

Поэтому, скажем, при заполнении списков персонального воинского учета по приложению 5 предприятию целесообразно ориентироваться прежде всего на электронный военно-учетный документ, то есть "Резерв+", поскольку именно он отражает актуальное состояние учетных данных в реестре "Оберіг". "Фактически этот электронный документ сегодня выполняет функцию основного военно-учетного документа нового образца", — отметил Евгений Середницкий.

Юрист также объяснил, что происходит сейчас с военно-учетными документами старого образца. "Бумажные военные билеты, выданные ранее, формально остаются в силе до момента получения нового документа — однако лишь при условии, что их данные совпадают с реестром "Оберіг", — подчеркнул Середницкий.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли аннулировать в ТЦК бронь, если в военных документах обнаружены неточности.

Юристы объяснили, что бронирование от мобилизации не связано с данными в военно-учетных документах военнообязанного. Поэтому отменить бронь из-за такой причины ТЦК не имеет права.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли забронированный гражданин обязанность придти в ТЦК, если в его ВУД обнаружены неточные данные.

Такая обязанность, по словам юристов, у военнообязанного гражданина есть. Поэтому гражданин с неточностями в документах должен появиться в территориальный центр комплектования.

военный билет ТЦК и СП реестр Оберіг военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
