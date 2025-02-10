Неточные данные в военно-учетных документах — как влияют неточные данные в ВОД на бронирование

Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: "Україна.інфо"

Бронирование от мобилизации не зависит от военно-учетных документов военнообязанного. Поэтому различные военно-учетные специальности в бумажном и электронном ВОД не могут стать причиной отмены бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Различные данные в бумажных и электронных ВУД

После введения в Украине электронных военно-учетных документов как равноценных бумажным у некоторых граждан начали появляться проблемы с данными в этих документах.

В некоторых ситуациях информация в электронном ВУД отличается от тех данных, которые есть в бумажном документе — скажем, указана другая (или не указана ни одна) военно-учетная специальность.

Один из таких военнообязанных граждан поинтересовался — не повлияет ли такая проблема на актуальность бронирования.

"Нет, броня не аннулируется", — ответил гражданину юрист Владислав Дерий.

Влияют ли неточности в документах на бронирование

Дерий пояснил, что процесс бронирования от мобилизации работников критически важных для украинской экономики предприятий является независимым от ситуации в военно-учетных документах.

"Военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забронировать гражданина, который находится в розыске ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли самостоятельно идти на повторную ВВК при наличии бронирования.