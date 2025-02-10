Неточні дані у військово-облікових документах — як впливають неточні дані у ВОД на бронювання

Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: "Україна.інфо"

Бронювання від мобілізації не залежить від військово-облікових документів військовозобов’язаного. Тож різні військово-облікові спеціальності у паперовому та електронному ВОД не можуть стати причиною скасування бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Різні дані у паперових та електронних ВОД

Після запровадження в Україні електронних військово-облікових документів як рівноцінних паперовим у деяких громадян почали з’являтися проблеми із даними у цих документах.

У деяких ситуаціях інформації у електронному ВОД відрізняється від тих даних, які є у паперовому документі — скажімо, вказана інша (чи не вказана жодна) військово-облікова спеціальність.

Один із таких військовозобов’язаних громадян поцікавився — чи не вплине така проблема на актуальність бронювання.

"Ні, броня не анулюється", — відповів громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи впливають неточності у документах на бронювання

Дерій пояснив, що процес бронювання від мобілізації працівників критично важливих для української економіки підприємств є незалежним від ситуації у військово-облікових документах.

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть забронювати громадянина, який перебуває в розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба самостійно йти на повторну ВЛК при наявності бронювання.