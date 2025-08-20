Видео
Неточные данные в ВУД — надо ли забронированному идти в ТЦК

Неточные данные в ВУД — надо ли забронированному идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 06:30
Уточнение данных в военно-учетных документах - надо ли посещать ТЦК
Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Если у военнообязанного гражданина, даже при условии бронирования от мобилизации, есть неточности в военно-учетных документах или непройдена ВВК, он должен посетить территориальный центр комплектования. Потому что в самом тяжелом случае гражданин может даже потерять бронирование.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

В ТЦК стоит сходить

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему посещать территориальный центр комплектования, если в его бумажном и электронном военно-учетных документах есть неточности.

Мужчина подчеркнул, что он является забронированным на работе, а военно-врачебную комиссию не проходил.

"Лучше посетить ТЦК и пройти ВВК, чтобы не было проблем с работодателем", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Можно ли потерять бронирование из-за неточностей в ВУД

Другой юрист, Владислав Дерий, напомнил, что пройти ВВК гражданин был обязан.

"Как ограниченно годный Вы должны были пройти ВВК до 5 июня 2025 года, поэтому будьте готовы, что Вас попытаются привлечь к админответственности", — отметил он.

Также Дерий добавил, что проблемы в военно-учетных документах могут обернуться даже и потерей бронирования.

"Относительно требования обновить бумажный ВУД, то предприятие может как дать, так и аннулировать бронирование. Поэтому желательно привести в соответствие свои военно-учетные документы", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть два случая, когда можно исправить данные в "Резерв+" онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, когда не стоит идти в ТЦК из-за неточных данных в "Резерв+".

бронирование ВВК ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
