Уточнение данных в военно-учетных документах - надо ли посещать ТЦК

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Если у военнообязанного гражданина, даже при условии бронирования от мобилизации, есть неточности в военно-учетных документах или непройдена ВВК, он должен посетить территориальный центр комплектования. Потому что в самом тяжелом случае гражданин может даже потерять бронирование.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

В ТЦК стоит сходить

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему посещать территориальный центр комплектования, если в его бумажном и электронном военно-учетных документах есть неточности.

Мужчина подчеркнул, что он является забронированным на работе, а военно-врачебную комиссию не проходил.

"Лучше посетить ТЦК и пройти ВВК, чтобы не было проблем с работодателем", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Можно ли потерять бронирование из-за неточностей в ВУД

Другой юрист, Владислав Дерий, напомнил, что пройти ВВК гражданин был обязан.

"Как ограниченно годный Вы должны были пройти ВВК до 5 июня 2025 года, поэтому будьте готовы, что Вас попытаются привлечь к админответственности", — отметил он.

Также Дерий добавил, что проблемы в военно-учетных документах могут обернуться даже и потерей бронирования.

"Относительно требования обновить бумажный ВУД, то предприятие может как дать, так и аннулировать бронирование. Поэтому желательно привести в соответствие свои военно-учетные документы", — пояснил юрист.

