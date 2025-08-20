Відео
Головна ТЦК Неточні дані у ВОД — чи треба заброньованому іти в ТЦК

Неточні дані у ВОД — чи треба заброньованому іти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 06:30
Уточнення даних у військово-облікових документах - чи треба відвідувати ТЦК
Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Якщо у військовозобов’язаного громадянина, навіть за умови бронювання від мобілізації, є неточності у військово-облікових документах чи непройдена ВЛК, він має відвідати територіальний центр комплектування. Бо у найтяжчому випадку громадянин може навіть втратити бронювання.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

До ТЦК варто сходити

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому відвідувати територіальний центр комплектування, якщо у його паперовому та електронному військово-облікових документах є неточності.

Чоловік підкреслив, що він є заброньованим на роботі, а військово-лікарську комісію не проходив.

"Краще відвідати ТЦК та пройти ВЛК, аби не було проблем з роботодавцем", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Чи можна втратити бронювання через неточності у ВОД

Інший юрист, Владислав Дерій, нагадав, що пройти ВЛК громадянин був зобов’язаний.

"Як обмежено придатний Ви повинні були пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, тому будьте готові, що Вас спробують притягнути до адмінвідповідальності", — зазначив він.

Також Дерій додав, що проблеми у військово-облікових документах можуть обернутися навіть і втратою бронювання.

"Щодо вимоги оновити паперовий ВОД, то підприємство може як дати, так і анулювати бронювання. Тому бажано привести у відповідність свої військово-облікові документи", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є два випадки, коли можна виправити дані у "Резерв+" онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, коли не варто іти до ТЦК через неточні дані в "Резерв+".

бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
