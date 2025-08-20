Уточнення даних у військово-облікових документах - чи треба відвідувати ТЦК

Неточні дані у ВОД — чи треба заброньованому іти в ТЦК
Якщо у військовозобов’язаного громадянина, навіть за умови бронювання від мобілізації, є неточності у військово-облікових документах чи непройдена ВЛК, він має відвідати територіальний центр комплектування. Бо у найтяжчому випадку громадянин може навіть втратити бронювання.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
До ТЦК варто сходити
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно йому відвідувати територіальний центр комплектування, якщо у його паперовому та електронному військово-облікових документах є неточності.
Чоловік підкреслив, що він є заброньованим на роботі, а військово-лікарську комісію не проходив.
"Краще відвідати ТЦК та пройти ВЛК, аби не було проблем з роботодавцем", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.
Чи можна втратити бронювання через неточності у ВОД
Інший юрист, Владислав Дерій, нагадав, що пройти ВЛК громадянин був зобов’язаний.
"Як обмежено придатний Ви повинні були пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, тому будьте готові, що Вас спробують притягнути до адмінвідповідальності", — зазначив він.
Також Дерій додав, що проблеми у військово-облікових документах можуть обернутися навіть і втратою бронювання.
"Щодо вимоги оновити паперовий ВОД, то підприємство може як дати, так і анулювати бронювання. Тому бажано привести у відповідність свої військово-облікові документи", — пояснив юрист.
