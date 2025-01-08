Неточні дані у застосунку Резерв+ - чи треба звертатися до ТЦК для виправлення даних

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо неточності військово-облікових даних у "Резерв+" не вимагають від громадянина негайного візиту до ТЦК, то юристи не радять іти до територіальних центрів комплектування. У крайньому випадку можна подати заяву про виправлення інформації за допомогою пошти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Які бувають неточності в "Резерв+"

У деяких військовозобов’язаних громадян після оновлення даних у застосунку "Резерв+" з’явилися неточні дані, які не відповідають актуальній інформації у військово-обліковому документі.

До юристів звернувся громадянин, у якого в 2024 році після оновлення даних в "Резерв+" з’явився інший ТЦК, ніж той, у якому громадянин перебуває на обліку.

А також з’явилися статуси "знято" і "невійськовозобов'язаний". Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Іти до ТЦК чи ні

"Якщо Ви не маєте права на відстрочку, тоді взагалі краще не чіпати цю ситуацію", — пояснив юрист В’ячеслав Кирда.

Іншим варіантом є подача заяви до ТЦК про виправлення інформації, що міститься в реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які можуть бути проблеми через неповні дані в "Резерв+".

Також ми повідомляли, що робити, якщо неточні дані через "Резерв+" не виправляються.