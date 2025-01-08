Неточные данные в приложении Резерв+ - нужно ли обращаться в ТЦК для исправления данных

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Если неточности военно-учетных данных в "Резерв+" не требуют от гражданина немедленного визита в ТЦК, то юристы не советуют идти в территориальные центры комплектования. В крайнем случае можно подать заявление об исправлении информации посредством почты.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Какие бывают неточности в "Резерв+"

У некоторых военнообязанных граждан после обновления данных в приложении "Резерв+" появились неточные данные, которые не соответствуют актуальной информации в военно-учетном документе.

К юристам обратился гражданин, у которого в 2024 году после обновления данных в "Резерв+" появился другой ТЦК, чем тот, в котором гражданин состоит на учете.

А также появились статусы "снято" и "невоеннообязанный". Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Идти в ТЦК или нет

"Если Вы не имеете права на отсрочку, тогда вообще лучше не трогать эту ситуацию", — объяснил юрист Вячеслав Кирда.

Иншим вариантом является подача заявления в ТЦК об исправлении информации, содержащейся в реестре "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, какие могут быть проблемы из-за неполных данных в "Резерв+".

Также мы сообщали, что делать, если неточные данные через "Резерв+" не исправляются.