В Резерв+ немає даних про відстрочку - чи треба іти в ТЦК

"Резерв+" не показує відстрочку — куди звертатись
Якщо оформлена відстрочка від мобілізації не з’являється у застосунку "Резерв+", можна подати до ТЦК запит щодо внесення цих даних. Запит робиться або особисто, або дистанційно, через "Укрпошту".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка є, але не в "Резерв+"
До юристів звернувся із проблемою громадянин, який розповів, що, попри оформлену відстрочку від мобілізації, дані про неї не відображаються у мобільному застосунку "Резерв+".
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю проблему, підкреслив, що можна просто почекати кілька днів, поки ці дані підтягнуться до "Резерв+".
Чи варто звертатися до ТЦК
Якщо ж інформація про відстрочку все-таки не з’явиться, юрист запропонував варіант вирішення проблеми.
"Зверніться до ТЦК із проханням внести дані до реєстру — або письмово через "Укрпошту", або ж персонально", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про те, що у "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів.
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