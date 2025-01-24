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"Резерв+" не показує відстрочку — куди звертатись

24 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Резерв+ немає даних про відстрочку - чи треба іти в ТЦК
Державний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо оформлена відстрочка від мобілізації не з’являється у застосунку "Резерв+", можна подати до ТЦК запит щодо внесення цих даних. Запит робиться або особисто, або дистанційно, через "Укрпошту".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся із проблемою громадянин, який розповів, що, попри оформлену відстрочку від мобілізації, дані про неї не відображаються у мобільному застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю проблему, підкреслив, що можна просто почекати кілька днів, поки ці дані підтягнуться до "Резерв+".

Чи варто звертатися до ТЦК

Якщо ж інформація про відстрочку все-таки не з’явиться, юрист запропонував варіант вирішення проблеми.

"Зверніться до ТЦК із проханням внести дані до реєстру — або письмово через "Укрпошту", або ж персонально", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, що у "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

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