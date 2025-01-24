В Резерв+ нет данных об отсрочке - надо ли идти в ТЦК

"Резерв+" не показывает отсрочку — куда обращаться
Если оформленная отсрочка от мобилизации не появляется в приложении "Резерв+", можно подать в ТЦК запрос о внесении этих данных. Запрос делается либо лично, либо дистанционно, через "Укрпочту".
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка есть, но не в "Резерв+"
К юристам обратился с проблемой гражданин, который рассказал, что, несмотря на оформленную отсрочку от мобилизации, данные о ней не отображаются в мобильном приложении "Резерв+".
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту проблему, подчеркнул, что можно просто подождать несколько дней, пока эти данные подтянутся в "Резерв+".
Стоит ли обращаться в ТЦК
Если же информация об отсрочке все-таки не появится, юрист предложил вариант решения проблемы.
"Обратитесь в ТЦК с просьбой внести данные в реестр — либо письменно через "Укрпошту", либо же персонально", — пояснил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".
Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов.
Читайте Новини.LIVE!