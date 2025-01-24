В Резерв+ нет данных об отсрочке - надо ли идти в ТЦК

Государственное приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если оформленная отсрочка от мобилизации не появляется в приложении "Резерв+", можно подать в ТЦК запрос о внесении этих данных. Запрос делается либо лично, либо дистанционно, через "Укрпочту".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка есть, но не в "Резерв+"

К юристам обратился с проблемой гражданин, который рассказал, что, несмотря на оформленную отсрочку от мобилизации, данные о ней не отображаются в мобильном приложении "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту проблему, подчеркнул, что можно просто подождать несколько дней, пока эти данные подтянутся в "Резерв+".

Стоит ли обращаться в ТЦК

Если же информация об отсрочке все-таки не появится, юрист предложил вариант решения проблемы.

"Обратитесь в ТЦК с просьбой внести данные в реестр — либо письменно через "Укрпошту", либо же персонально", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов.