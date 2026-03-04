Відео
Реєстрація шлюбу — навіщо потрібно йти в ТЦК

Дата публікації: 4 березня 2026 00:30
Інформування ТЦК - чи треба повідомляти про шлюб
Громадяни на ВЛК та в черзі до ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Реєстрація шлюбу є важливою подією, про яку військовозобов’язаний громадянин має повідомити ТЦК. А от процес ВЛК зі зміною соціального статусу не пов’язаний жодним чином.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Зобов’язання перед ТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають певні обов’язки, покладені на них законом України про військовий облік. Це, зокрема, необхідність інформування ТЦК про зміну персональних даних та соціального статусу.

Громадяни, наприклад, повинні повідомляти в територіальний центр комплектування про зміну місця фактичного проживання. Крім того, потрібно інформувати ТЦК про народження дітей, отримання освіти та інші події.

До юристів звернувся громадянин, який планує зареєструвати шлюб. Чоловік зазначив, що останню військово-лікарську комісію він проходив більше року тому. Тож громадянин поцікавився, чи потрібно йому інформувати про шлюб ТЦК, а також чи потрібно пройти ВЛК після цього.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що військово-лікарська комісія зі шлюбом військовозобов’язаного не пов’язана. "Після реєстрації шлюбу не потрібно проходити ВЛК", — підкреслив Дерій.

Реєстрація шлюбу і ВЛК

Інший юрист, адвокат Євген Олександрович підтвердив, що це не пов’язані між собою процеси. "Після реєстрації шлюбу військово-лікарську комісію проходити не потрібно", — підтвердив юрист.

З інформуванням ТЦК про шлюб ситуація дещо інша. Це необхідно зробити, бо така зміна соціального статусу і персональних даних може бути потенційно важливою.

"Про зміну персональних даних на протязі 7днів, Ви маєте право засобами поштового зв'язку подати заяву до ТЦК", — наголосив Олександрович. До заяви потрібно додати копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба військовозобов’язаному громадянину повідомляти про перенесену операцію в ТЦК.

Громадяни не мають обов’язку повідомляти в територіальний центр комплектування про зміни у стані здоров’я, зокрема, про оперативне лікування. Але якщо така особа хоче встановити точний стан придатності до військової служби, то вона може звернутися із заявою до очільника ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба заздалегідь інформувати ТЦК про зміну броні на відстрочку.

Якщо військовозобов’язаний громадянин планує змінити бронювання від мобілізації на відстрочку для догляду за близьким родичем чи з іншої підстави, про це не треба заздалегідь повідомляти ТЦК. Мобілізувати відразу після завершення броні громадянина навряд чи стануть, а своє право на відстрочку він встигне реалізувати, подавши заяву в ЦНАП чи "Резерв+".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
