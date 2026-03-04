Регистрация брака - когда нужно сообщать ТЦК

Граждане на ВВК и в очереди в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Об изменениях в персональных данных и социальном статусе военнообязанный гражданин должен сообщать ТЦК. Это касается, в частности, и регистрации брака.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обязательства военнообзязанных граждан

Военнообязанные граждане имеют определенные обязанности, возложенные на них законом Украины о воинском учете. Это, в частности, необходимость информирования ТЦК об изменении персональных данных и социального статуса.

Граждане, например, должны сообщать в территориальный центр комплектования об изменении места фактического проживания. Кроме того, нужно информировать ТЦК о рождении детей, получении образования и других событиях.

К юристам обратился гражданин, который планирует зарегистрировать брак. Мужчина отметил, что последнюю военно-врачебную комиссию он проходил более года назад. Поэтому гражданин поинтересовался, нужно ли ему информировать о браке ТЦК, а также нужно ли пройти ВВК после этого.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что военно-врачебная комиссия с браком военнообязанного не связана. "После регистрации брака не нужно проходить ВВК", — подчеркнул Дерий.

Нужна ли ВВК после регистрации брака

Другой юрист, адвокат Евгений Александрович подтвердил, что это не связанные между собой процессы. "После регистрации брака военно-врачебную комиссию проходить не нужно", — подтвердил юрист.

С информированием ТЦК о браке ситуация несколько иная. Это необходимо сделать, потому что такое изменение социального статуса и персональных данных может быть потенциально важным.

"Об изменении персональных данных в течение 7 дней, Вы имеете право средствами почтовой связи подать заявление в ТЦК", — отметил Александрович. К заявлению нужно приложить копию свидетельства о регистрации брака.

Такой обязанности, в частности, сообщать об оперативном лечении, у граждан нет. Но военнообязанный может сам обратиться к руководству ТЦК с просьбой установить его актуальное состояние пригодности к воинской службе.

Такой обязанности у военнообязанного тоже нет. Он имеет право сначала закрыть вопрос с бронированием, а потом оформить отсрочку, через "Резерв+" или ЦПАУ.