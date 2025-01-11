Якщо регіональна ВЛК не підтвердила рішення штатної комісії - що робити

Регіональна ВЛК не підписала рішення штатної — що робити
Якщо регіональна військово-лікарська комісія відмовилася затверджувати рішення штатної ВЛК, але не призначила повторний переогляд, то громадянин не має знову проходити ВЛК. Разом з тим, громадянин може подати скаргу до суду на відмову з боку РВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Регіональна ВЛК не затвердила висновки штатної — чи треба проходити комісію заново
До юристів звернувся з питанням громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію при своєму ТЦК, але регіональна ВЛК повернула рішення штатної комісії з позначкою "не затверджується", посилаючись не необґрунтованість деяких рішень.
Громадянин поцікавився, чи треба йому проходити військово-лікарську комісію заново.
"Якщо РВЛК не призначила повторний переогляд, це означає, що Вас не будуть направляти на ще одне проходження ВЛК", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.
Куди звертатися після відмови на рівні регіональної ВЛК
Юрист також пояснив громадянину, що він може зробити у такій ситуації.
"У разі Вашої незгоди із рішенням РВЛК Ви можете оскаржити останнє до ЦВЛК або ж одразу до суду", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про чотири підстави для оскарження рішення ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про те, як саме оскаржити рішення військово-лікарської комісії.
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