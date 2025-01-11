Если региональная ВВК не подтвердила решение штатной комиссии - что делать

Гражданин получает решение ВВК. Фото: Одесский ТЦК

Если региональная военно-врачебная комиссия отказалась утверждать решение штатной ВВК, но не назначила повторный переосвидетельствование, то гражданин не должен снова проходить ВВК. Вместе с тем, гражданин может подать жалобу в суд на отказ со стороны ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию при своем ТЦК, но региональная ВВК вернула решения штатной комиссии с пометкой "не утверждается", ссылаясь не необоснованность некоторых решений.

Гражданин поинтересовался, надо ли ему проходить военно-врачебную комиссию заново.

"Если ВВК не назначила повторный переосвидетельствование, это означает, что Вас не будут направлять на еще одно прохождение ВВК", — заверил адвокат Юрий Айвазян.

Куда обращаться после отказа на уровне региональной ВВК

Юрист также объяснил гражданину, что он может сделать в такой ситуации.

"В случае Вашего несогласия с решением РВЛК Вы можете обжаловать последнее в ЦВЛК или же сразу в суд", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о четырех основаниях для обжалования решения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как именно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.