Які документи пред'являти ТЦК: паперові чи Резерв+

Працівник ТЦК та СП спілкується з громадянином. Фото: Львівський ТЦК та СП

В Україні діють єдині правила перевірки військово-облікових документів, які дозволяють пред'являти як паперові бланки, так і згенерований QR-код. Оповіщення громадян відтепер відбувається цілодобово, тому працівники ТЦК та СП можуть працювати на різних місцях.

Про це в інтерв'ю для "Суспільне" розповіли представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.

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Як сьогодні працює ТЦК на вулицях і які документи їм показувати

Під час проведення мобілізаційних заходів українські чоловіки віком від 17 до 60 років зобов'язані постійно мати при собі військово-облікові документи. Водночас законодавство не віддає переваги якомусь конкретному формату такого документа. Тому в громадян є вибір між традиційним паперовим бланком та цифровим варіантом.

"Якщо людина має цей електронний кабінет, в додатку Резерв+ зареєстровано, цей додаток, до речі, дозволяє уточнити свої облікові дані. Так само згенерувати з QR-кодом відповідний електронний військовий обліковий документ", — пояснюють у центрі комплектування.

Згенерованого таким чином коду буде повністю достатньо для пред'явлення на вулиці чи підприємстві.

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Що стосується безпосередньої процедури перевірки та оповіщення військовозобов'язаних, то ці заходи не мають часових чи просторових обмежень і відбуваються цілодобово.

Крім того, вручати повістки чи перевіряти дані можуть не лише військові. На території конкретних громад цим процесом у межах своїх повноважень мають право займатися представники органів місцевого самоврядування. Якщо ж йдеться про робоче місце громадянина, то функція оповіщення на території компанії може бути покладена безпосередньо на керівника цього підприємства.

Як повідомляли Новини.LIVE, нерідко громадяни цікавляться тим, чи потрібно якось комунікувати з ТЦК, якщо у планах шлюб або розлучення. Юристка Віра Тарасенко пояснила, що треба робити з документами після весілля або розлучення.

Також юристи пояснили, чому батькам-опікунам дуже важливо оформити відстрочку від мобілізації, щоб не мати згодом проблем з ТЦК. Словесні докази, що чоловік виховує сам дитину, не має ніякої сили у військкоматі.