Які документи пред'являти ТЦК: паперові чи Резерв+

QR-коду достатньо: ТЦК про правила перевірки на вулицях
В Україні діють єдині правила перевірки військово-облікових документів, які дозволяють пред'являти як паперові бланки, так і згенерований QR-код. Оповіщення громадян відтепер відбувається цілодобово, тому працівники ТЦК та СП можуть працювати на різних місцях.
Про це в інтерв'ю для "Суспільне" розповіли представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.
Як сьогодні працює ТЦК на вулицях і які документи їм показувати
Під час проведення мобілізаційних заходів українські чоловіки віком від 17 до 60 років зобов'язані постійно мати при собі військово-облікові документи. Водночас законодавство не віддає переваги якомусь конкретному формату такого документа. Тому в громадян є вибір між традиційним паперовим бланком та цифровим варіантом.
"Якщо людина має цей електронний кабінет, в додатку Резерв+ зареєстровано, цей додаток, до речі, дозволяє уточнити свої облікові дані. Так само згенерувати з QR-кодом відповідний електронний військовий обліковий документ", — пояснюють у центрі комплектування.
Згенерованого таким чином коду буде повністю достатньо для пред'явлення на вулиці чи підприємстві.
Що стосується безпосередньої процедури перевірки та оповіщення військовозобов'язаних, то ці заходи не мають часових чи просторових обмежень і відбуваються цілодобово.
Крім того, вручати повістки чи перевіряти дані можуть не лише військові. На території конкретних громад цим процесом у межах своїх повноважень мають право займатися представники органів місцевого самоврядування. Якщо ж йдеться про робоче місце громадянина, то функція оповіщення на території компанії може бути покладена безпосередньо на керівника цього підприємства.
Як повідомляли Новини.LIVE, нерідко громадяни цікавляться тим, чи потрібно якось комунікувати з ТЦК, якщо у планах шлюб або розлучення. Юристка Віра Тарасенко пояснила, що треба робити з документами після весілля або розлучення.
Також юристи пояснили, чому батькам-опікунам дуже важливо оформити відстрочку від мобілізації, щоб не мати згодом проблем з ТЦК. Словесні докази, що чоловік виховує сам дитину, не має ніякої сили у військкоматі.