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Главная ТЦК QR-кода достаточно: ТЦК о правилах проверки на улицах

QR-кода достаточно: ТЦК о правилах проверки на улицах

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 06:30
Какие документы предъявлять ТЦК: бумажные или Резерв+
Сотрудник ТЦК и СП общается с гражданином. Фото: Львовский ТЦК и СП

В Украине действуют единые правила проверки военно-учетных документов, которые позволяют предъявлять как бумажные бланки, так и сгенерированный QR-код. Уведомление граждан отныне происходит круглосуточно, поэтому сотрудники ТЦК и СП могут работать в разных местах.

Об этом в интервью для "Суспільне" рассказали представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.

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Как сегодня работает ТЦК на улицах и какие документы им нужно предъявлять

Во время проведения мобилизационных мероприятий украинские мужчины в возрасте от 17 до 60 лет обязаны постоянно иметь при себе военно-учетные документы. В то же время законодательство не отдаёт предпочтения какому-либо конкретному формату такого документа. Поэтому у граждан есть выбор между традиционным бумажным бланком и цифровым вариантом.

"Если у человека есть этот электронный кабинет, он зарегистрирован в приложении Резерв+ — это приложение, кстати, позволяет уточнить свои учетные данные. Также сгенерировать с QR-кодом соответствующий электронный военно-учетный документ", — поясняют в центре комплектования.

Сгенерированного таким образом кода будет вполне достаточно для предъявления на улице или на предприятии.

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Что касается непосредственной процедуры проверки и оповещения военнообязанных, то эти меры не имеют временных или пространственных ограничений и осуществляются круглосуточно.

Кроме того, вручать повестки или проверить данные могут не только военные. На территории конкретных общин этим процессом в пределах своих полномочий имеют право заниматься представители органов местного самоуправления. Если же речь идет о рабочем месте гражданина, то функция оповещения на территории компании может быть возложена непосредственно на руководителя этого предприятия.

Как сообщали Новини.LIVE, нередко граждане интересуются, нужно ли как-то взаимодействовать с ТЦК, если в планах брак или развод. Юрист Вера Тарасенко объяснила, что нужно делать с документами после свадьбы или развода.

Также юристы объяснили, почему родителям-опекунам очень важно оформить отсрочку от мобилизации, чтобы впоследствии не возникло проблем с ТЦК. Словесные доказательства того, что мужчина самостоятельно воспитывает ребенка, не имеют никакой силы в военкомате.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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