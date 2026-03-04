Відео
Головна ТЦК Протермінований ВОД — чи треба йти в ТЦК

Протермінований ВОД — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 21:40
Що робити з протермінованим ВОД - коли треба йти до ТЦК
Паперовий та електронний військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Колаж: Новини.LIVE

Військово-облікові документи після останніх змін у законодавстві уже не видаються у паперовому форматі. Достатньо встановити на смартфон застосунок "Резерв+", і протермінованість паперового документу не матиме жодного значення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Протермінований документ

До змін у законодавстві військово-облікові документи в Україні існували лише у паперовому вигляді. Зараз до цього варіанту додався електронний — в застосунку "Резерв+".

Частина паперових документів не була безстроковою. До юристів звернувся громадянин саме з таким документом.

Чоловік розповів, що його паперовий тимчасовий документ військовозобов’язаного був протермінований. Громадянин поцікавився, чи потрібно йому йти в ТЦК, щоб актуалізувати документи.

"Станом на зараз паперові ВОД більше не видаються. Отже, Ви у будь якому випадку не можете замінити тимчасове посвідчення на інший паперовий ВОД", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Навіщо потрібен "Резерв+"

Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що, оскільки у громадянина на смартфоні встановлений застосунок "Резерв+", він не має жодних проблем з документами. "Ви маєте належний військово-обліковий документ в електронному вигляді, а саме е-ВОД (формується в "Резерв+" або через "Дію")", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян також пояснив, чи потрібно відвідувати територіальний центр комплектування для оновлення військово-облікових даних. Зараз, підкреслив юрист, це можна зробити дистанційно.

"Щоб оновити дані, Вам не обов'язково йти до ТЦК. Відкрийте застосунок "Резерв+" та оновіть дані через нього", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, навіщо призовникам потрібен військово-обліковий документ і як його отримати.

Військово-обліковий документ свідчить про те, що громадянин України перебуває на військовому обліку. Низка адміністративних послуг доступна лише за наявності такого документа.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати ВОД в 27 років без повістки ТЦК.

Зараз паперові військові квитки вже не видають. Громадянину треба встановити та завантажити "Резерв+", там і буде його електронний військово-обліковий документ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
