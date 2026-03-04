Що робити з протермінованим ВОД - коли треба йти до ТЦК

Паперовий та електронний військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Колаж: Новини.LIVE

Військово-облікові документи після останніх змін у законодавстві уже не видаються у паперовому форматі. Достатньо встановити на смартфон застосунок "Резерв+", і протермінованість паперового документу не матиме жодного значення.

Як повідомляють Новини.LIVE

Протермінований документ

До змін у законодавстві військово-облікові документи в Україні існували лише у паперовому вигляді. Зараз до цього варіанту додався електронний — в застосунку "Резерв+".

Частина паперових документів не була безстроковою. До юристів звернувся громадянин саме з таким документом.

Чоловік розповів, що його паперовий тимчасовий документ військовозобов’язаного був протермінований. Громадянин поцікавився, чи потрібно йому йти в ТЦК, щоб актуалізувати документи.

"Станом на зараз паперові ВОД більше не видаються. Отже, Ви у будь якому випадку не можете замінити тимчасове посвідчення на інший паперовий ВОД", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Навіщо потрібен "Резерв+"

Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що, оскільки у громадянина на смартфоні встановлений застосунок "Резерв+", він не має жодних проблем з документами. "Ви маєте належний військово-обліковий документ в електронному вигляді, а саме е-ВОД (формується в "Резерв+" або через "Дію")", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян також пояснив, чи потрібно відвідувати територіальний центр комплектування для оновлення військово-облікових даних. Зараз, підкреслив юрист, це можна зробити дистанційно.

"Щоб оновити дані, Вам не обов'язково йти до ТЦК. Відкрийте застосунок "Резерв+" та оновіть дані через нього", — пояснив юрист.

Військово-обліковий документ свідчить про те, що громадянин України перебуває на військовому обліку. Низка адміністративних послуг доступна лише за наявності такого документа.

Зараз паперові військові квитки вже не видають. Громадянину треба встановити та завантажити "Резерв+", там і буде його електронний військово-обліковий документ.