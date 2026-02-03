ВОД у 27 років - чи потрібно йти в ТЦК

Як отримати ВОД в 27 років без повістки ТЦК
Військово-обліковий документ після змін у законодавстві можна отримати без візиту до територіального центру комплектування. Але у деяких випадках громадянину все ж доведеться відвідати ТЦК.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Як отримати ВОД без ТЦК
Військово-обліковий документ — це головний документ громадянина України, що стосується військового обліку.
До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, як її хлопцю отримати військово-обліковий документ у 27-річному віці, бажано без візиту до ТЦК.
Юрист Андрій Брильов заявив, що територіальний центр комплектування відвідувати і необов’язково.
"Наразі паперові військові квитки вже не видають. Хлопцю треба встановити та завантажити "Резерв+" і там буде його електронний військово-обліковий документ (e-ВОД). Саме він зараз є основним", — запевнив громадянина Брильов.
Коли доведеться іти в ТЦК
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, як ще можна отримати е-ВОД, і наголосив на тому, що існує варіант, коли хлопцю все ж доведеться відвідати територіальний центр комплектування.
"Нехай хлопець спробує підтягнути електронний військово-обліковий документ через застосунок "Дія", там є така опція", — наголосив юрист.
"У випадку неможливості використати цю опцію, для постановки на облік треба буде особисто з'явитись до ТЦК", — визнав Айвазян.
