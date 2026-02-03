Відео
Відео

Як отримати ВОД в 27 років без повістки ТЦК

Як отримати ВОД в 27 років без повістки ТЦК

Дата публікації: 3 лютого 2026 00:30
ВОД у 27 років - чи потрібно йти в ТЦК
Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: INFORMWeek

Військово-обліковий документ після змін у законодавстві можна отримати без візиту до територіального центру комплектування. Але у деяких випадках громадянину все ж доведеться відвідати ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Як отримати ВОД без ТЦК

Військово-обліковий документ — це головний документ громадянина України, що стосується військового обліку.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, як її хлопцю отримати військово-обліковий документ у 27-річному віці, бажано без візиту до ТЦК.

Юрист Андрій Брильов заявив, що територіальний центр комплектування відвідувати і необов’язково.

"Наразі паперові військові квитки вже не видають. Хлопцю треба встановити та завантажити "Резерв+" і там буде його електронний військово-обліковий документ (e-ВОД). Саме він зараз є основним", — запевнив громадянина Брильов.

Коли доведеться іти в ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, як ще можна отримати е-ВОД, і наголосив на тому, що існує варіант, коли хлопцю все ж доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

"Нехай хлопець спробує підтягнути електронний військово-обліковий документ через застосунок "Дія", там є така опція", — наголосив юрист.

"У випадку неможливості використати цю опцію, для постановки на облік треба буде особисто з'явитись до ТЦК", — визнав Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, навіщо призовникам потрібен військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, коли територіальний центр комплектування може визнати електронний військово-обліковий документ недійсним.

Дія військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
