Україна
Как получить ВУД в 27 лет без повестки ТЦК

Как получить ВУД в 27 лет без повестки ТЦК

Дата публикации 3 февраля 2026 00:30
ВУД в 27 лет - нужно ли идти в ТЦК
Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: INFORMWeek

Военно-учетный документ после изменений в законодательстве можно получить без визита в территориальный центр комплектования. Но в некоторых случаях гражданину все же придется посетить ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Как получить ВУД без ТЦК

Военно-учетный документ — это главный документ гражданина Украины, касающийся воинского учета.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, как ее парню получить военно-учетный документ в 27-летнем возрасте, желательно без визита в ТЦК.

Юрист Андрей Брылев заявил, что территориальный центр комплектования посещать и необязательно.

"Сейчас бумажные военные билеты уже не выдают. Парню надо установить и загрузить "Резерв+" и там будет его электронный военно-учетный документ (e-ВУД). Именно он сейчас является основным", — заверил гражданина Брылев.

Когда придется идти в ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, как еще можно получить е-ВУД, и отметил, что существует вариант, когда парню все же придется посетить территориальный центр комплектования.

"Пусть парень попытается подтянуть электронный военно-учетный документ через приложение "Дія", там есть такая опция", — подчеркнул юрист.

"В случае невозможности использовать эту опцию, для постановки на учет надо будет лично явиться в ТЦК", — признал Айвазян.

Дия военный билет ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
