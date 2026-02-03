ВУД в 27 лет - нужно ли идти в ТЦК

Как получить ВУД в 27 лет без повестки ТЦК
Военно-учетный документ после изменений в законодательстве можно получить без визита в территориальный центр комплектования. Но в некоторых случаях гражданину все же придется посетить ТЦК.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Как получить ВУД без ТЦК
Военно-учетный документ — это главный документ гражданина Украины, касающийся воинского учета.
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, как ее парню получить военно-учетный документ в 27-летнем возрасте, желательно без визита в ТЦК.
Юрист Андрей Брылев заявил, что территориальный центр комплектования посещать и необязательно.
"Сейчас бумажные военные билеты уже не выдают. Парню надо установить и загрузить "Резерв+" и там будет его электронный военно-учетный документ (e-ВУД). Именно он сейчас является основным", — заверил гражданина Брылев.
Когда придется идти в ТЦК
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, как еще можно получить е-ВУД, и отметил, что существует вариант, когда парню все же придется посетить территориальный центр комплектования.
"Пусть парень попытается подтянуть электронный военно-учетный документ через приложение "Дія", там есть такая опция", — подчеркнул юрист.
"В случае невозможности использовать эту опцию, для постановки на учет надо будет лично явиться в ТЦК", — признал Айвазян.
