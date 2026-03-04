Видео
Проблемы из военными документами — простроченный ВУД, что делать

Проблемы из военными документами — простроченный ВУД, что делать

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 21:40
Простроченный военно-учетный документ - что делать военнообязанному
Бумажный и электронный военно-учетные документы. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Коллаж: Новини.LIVE

Простроченность бумажных военно-учетных документов после изменений в законе уже не имеет значения. Единственным актуальным ВУД является электронный, в приложении "Резерв+" или сгенерированный через "Дію".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Проблема с бумажным документом

До изменений в законодательстве военно-учетные документы в Украине существовали только в бумажном виде. Сейчас к этому варианту добавился электронный — в приложении "Резерв+".

Часть бумажных документов не была бессрочной. К юристам обратился гражданин именно с таким документом.

Мужчина рассказал, что его бумажный временный документ военнообязанного был просрочен. Гражданин поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК, чтобы актуализировать документы.

"По состоянию на сейчас бумажные ВУД больше не выдаются. Следовательно, Вы в любом случае не можете заменить временное удостоверение на другой бумажный ВУД", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

"Резерв+" или "Дія"

Айвазян, комментируя ситуацию, пояснил, что, поскольку у гражданина на смартфоне установлено приложение "Резерв+", он не имеет никаких проблем с документами. "Вы имеете надлежащий военно-учетный документ в электронном виде, а именно е-ВУД (формируется в "Резерв+" или через "Дію")", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян также пояснил, нужно ли посещать территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных. Сейчас, подчеркнул юрист, это можно сделать дистанционно.

"Чтобы обновить данные, Вам не обязательно идти в ТЦК. Откройте приложение "Резерв+" и обновите данные через него", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как призывнику получить военно-учетный документ и зачем он нужен до достижения мобилизационного возраста.

Военно-учетный документ это свидетельство нахождении гражданина на воинском учете. Кроме того, некоторые административные услуги можно получить только при наличии этого документа.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить ВУД в 27 лет без повестки от ТЦК.

В 2026 году это и делается без визита в территориальный центр комплектования. 

Достаточно установить приложение "Резерв+", это и есть электронный военно-учетный документ гражданина Украины.

военный билет ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
