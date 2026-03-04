Простроченный военно-учетный документ - что делать военнообязанному

Проблемы из военными документами — простроченный ВУД, что делать
Простроченность бумажных военно-учетных документов после изменений в законе уже не имеет значения. Единственным актуальным ВУД является электронный, в приложении "Резерв+" или сгенерированный через "Дію".
Проблема с бумажным документом
До изменений в законодательстве военно-учетные документы в Украине существовали только в бумажном виде. Сейчас к этому варианту добавился электронный — в приложении "Резерв+".
Часть бумажных документов не была бессрочной. К юристам обратился гражданин именно с таким документом.
Мужчина рассказал, что его бумажный временный документ военнообязанного был просрочен. Гражданин поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК, чтобы актуализировать документы.
"По состоянию на сейчас бумажные ВУД больше не выдаются. Следовательно, Вы в любом случае не можете заменить временное удостоверение на другой бумажный ВУД", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
"Резерв+" или "Дія"
Айвазян, комментируя ситуацию, пояснил, что, поскольку у гражданина на смартфоне установлено приложение "Резерв+", он не имеет никаких проблем с документами. "Вы имеете надлежащий военно-учетный документ в электронном виде, а именно е-ВУД (формируется в "Резерв+" или через "Дію")", — подчеркнул адвокат.
Юрий Айвазян также пояснил, нужно ли посещать территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных. Сейчас, подчеркнул юрист, это можно сделать дистанционно.
"Чтобы обновить данные, Вам не обязательно идти в ТЦК. Откройте приложение "Резерв+" и обновите данные через него", — пояснил юрист.
Военно-учетный документ это свидетельство нахождении гражданина на воинском учете. Кроме того, некоторые административные услуги можно получить только при наличии этого документа.
В 2026 году это и делается без визита в территориальный центр комплектования.
Достаточно установить приложение "Резерв+", это и есть электронный военно-учетный документ гражданина Украины.
