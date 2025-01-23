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Продовження відстрочки для педагога — чи треба йти в ТЦК

23 січня 2025 21:09
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для учителя - коли треба йти в ТЦК
Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Facebook ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Теоретично відстрочка від мобілізації для учителів та інших працівників педагогічної сфери має продовжуватися автоматично. На практиці ж механізм цієї норми поки що не перевірений, тому учителям краще про всяк випадок подати заяву про продовження відстрочки до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ангеліна Лисак.

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Українські педагоги мають право на відстрочку від мобілізації.

Юристка Ангеліна Лисак прокоментувала можливість автоматичного продовження відстрочки для цієї категорії військовозобов’язаних: "Згідно з останніми змінами відстрочки повинні продовжуватись автоматично".

…та на практиці краще подати заяву в ТЦК

Разом з тим, підкреслила юристка, поки що незрозуміло, як ця норма буде працювати на практиці.

"Тому я б рекомендувала все ж таки подати заяву до ТЦК про продовження відстрочки", — порадила Ангеліна Лисак педагогу з відстрочкою.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.

Додамо, ми писали про те, кому доступне продовження відстрочки через "Резерв+".

освіта вчителі мобілізація відстрочка ТЦК та СП

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