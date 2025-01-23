Відстрочка для учителя - коли треба йти в ТЦК

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Facebook ОТЦК

Теоретично відстрочка від мобілізації для учителів та інших працівників педагогічної сфери має продовжуватися автоматично. На практиці ж механізм цієї норми поки що не перевірений, тому учителям краще про всяк випадок подати заяву про продовження відстрочки до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ангеліна Лисак.

Читайте також:

Відстрочка для учителів продовжується автоматично…

Українські педагоги мають право на відстрочку від мобілізації.

Юристка Ангеліна Лисак прокоментувала можливість автоматичного продовження відстрочки для цієї категорії військовозобов’язаних: "Згідно з останніми змінами відстрочки повинні продовжуватись автоматично".

…та на практиці краще подати заяву в ТЦК

Разом з тим, підкреслила юристка, поки що незрозуміло, як ця норма буде працювати на практиці.

"Тому я б рекомендувала все ж таки подати заяву до ТЦК про продовження відстрочки", — порадила Ангеліна Лисак педагогу з відстрочкою.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.

Додамо, ми писали про те, кому доступне продовження відстрочки через "Резерв+".