Отсрочка для учителя - когда надо идти в ТЦК

Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: Facebook ОТЦК

Теоретически отсрочка от мобилизации для учителей и других работников педагогической сферы должна продлеваться автоматически. На практике же механизм этой нормы пока не проверен, поэтому учителям лучше на всякий случай подать заявление о продлении отсрочки в ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написала юрист Ангелина Лысак.

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Юрист Ангелина Лысак прокомментировала возможность автоматического продления отсрочки для этой категории военнообязанных: "Согласно последним изменениям отсрочки должны продлеваться автоматически".

…но на практике лучше подать заявление в ТЦК

Вместе с тем, подчеркнула юрист, пока непонятно, как эта норма будет работать на практике.

"Поэтому я бы рекомендовала все же подать заявление в ТЦК о продлении отсрочки", — посоветовала Ангелина Лысак педагогу с отсрочкой.

Напомним, мы ранее сообщали о том, сколько времени имеет гражданин на продление отсрочки.

Далее, мы писали о том, кому доступно продление отсрочки через "Резерв+".