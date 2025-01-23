Отсрочка для учителя - когда надо идти в ТЦК

Продление отсрочки для педагога — надо ли идти в ТЦК
Теоретически отсрочка от мобилизации для учителей и других работников педагогической сферы должна продлеваться автоматически. На практике же механизм этой нормы пока не проверен, поэтому учителям лучше на всякий случай подать заявление о продлении отсрочки в ТЦК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написала юрист Ангелина Лысак.
Отсрочка для учителей продлевается автоматически…
Украинские педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации.
Юрист Ангелина Лысак прокомментировала возможность автоматического продления отсрочки для этой категории военнообязанных: "Согласно последним изменениям отсрочки должны продлеваться автоматически".
…но на практике лучше подать заявление в ТЦК
Вместе с тем, подчеркнула юрист, пока непонятно, как эта норма будет работать на практике.
"Поэтому я бы рекомендовала все же подать заявление в ТЦК о продлении отсрочки", — посоветовала Ангелина Лысак педагогу с отсрочкой.
Напомним, мы ранее сообщали о том, сколько времени имеет гражданин на продление отсрочки.
Далее, мы писали о том, кому доступно продление отсрочки через "Резерв+".
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