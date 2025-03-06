ВЛК для призовників - коли призовник має проходити військово-лікарську комісію

Призовники на ВЛК — коли ТЦК ухвалює таке рішення
Територіальний центр комплектування може направити на військово-лікарську комісію призовників. Це відбувається тоді, коли призовник хоче підписати контракт на службу у Збройних силах України.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Кого стосується військово-лікарська комісія
Військово-лікарська комісія визначає стан придатності громадянина до військової служби.
Тому ВЛК потрібно регулярно проходити військовозобов’язаним громадянам — тобто тим, хто досяг мобілізаційного віку.
Призовників норма про військово-лікарську комісію не стосується — їх не можуть мобілізувати, тому в постійно оновлюваних даних щодо придатності до військової служби немає практичної потреби.
Коли на ВЛК направляють призовників
Та, зазначив адвокат Юрій Айвазян, існує варіант, коли військово-лікарську комісію повинні проходити й призовники.
"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", — підкреслив юрист.
Таким чином, призовник, який хоче стати на службу до ЗСУ, обов’язково проходить військово-лікарську комісію.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим призовники відрізняються від військовозобов’язаних.
Додамо, ми повідомляли про те, коли призовник має оформлювати відстрочку від мобілізації.
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