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Призовники на ВЛК — коли ТЦК ухвалює таке рішення

6 березня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВЛК для призовників - коли призовник має проходити військово-лікарську комісію
Призовник у ТЦК. Фото: "Цензор"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр комплектування може направити на військово-лікарську комісію призовників. Це відбувається тоді, коли призовник хоче підписати контракт на службу у Збройних силах України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кого стосується військово-лікарська комісія

Військово-лікарська комісія визначає стан придатності громадянина до військової служби.

Тому ВЛК потрібно регулярно проходити військовозобов’язаним громадянам — тобто тим, хто досяг мобілізаційного віку.

Призовників норма про військово-лікарську комісію не стосується — їх не можуть мобілізувати, тому в постійно оновлюваних даних щодо придатності до військової служби немає практичної потреби.

Коли на ВЛК направляють призовників

Та, зазначив адвокат Юрій Айвазян, існує варіант, коли військово-лікарську комісію повинні проходити й призовники.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", — підкреслив юрист.

Таким чином, призовник, який хоче стати на службу до ЗСУ, обов’язково проходить військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим призовники відрізняються від військовозобов’язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, коли призовник має оформлювати відстрочку від мобілізації.

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