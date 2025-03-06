ВВК для призывников - когда призывник должен проходить военно-врачебную комиссию

Призывник в ТЦК. Фото: "Цензор"

Территориальный центр комплектования может направить на военно-врачебную комиссию призывников. Это происходит тогда, когда призывник хочет подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кого касается военно-врачебная комиссия

Военно-врачебная комиссия определяет состояние пригодности гражданина к военной службе.

Поэтому ВВК нужно регулярно проходить военнообязанным гражданам — то есть тем, кто достиг мобилизационного возраста.

Призывников норма о военно-врачебной комиссии не касается — их не могут мобилизовать, поэтому в постоянно обновляемых данных о годности к военной службе нет практической необходимости.

Когда на ВВК направляют призывников

Но, отметил адвокат Юрий Айвазян, существует вариант, когда военно-врачебную комиссию должны проходить и призывники.

"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", — подчеркнул юрист.

Таким образом, призывник, который хочет стать на службу в ВСУ, обязательно проходит военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о том, чем призывники отличаются от военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, когда призывник должен оформлять отсрочку от мобилизации.