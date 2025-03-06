ВВК для призывников - когда призывник должен проходить военно-врачебную комиссию

Призывники на ВВК — когда ТЦК принимает такое решение
Территориальный центр комплектования может направить на военно-врачебную комиссию призывников. Это происходит тогда, когда призывник хочет подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кого касается военно-врачебная комиссия
Военно-врачебная комиссия определяет состояние пригодности гражданина к военной службе.
Поэтому ВВК нужно регулярно проходить военнообязанным гражданам — то есть тем, кто достиг мобилизационного возраста.
Призывников норма о военно-врачебной комиссии не касается — их не могут мобилизовать, поэтому в постоянно обновляемых данных о годности к военной службе нет практической необходимости.
Когда на ВВК направляют призывников
Но, отметил адвокат Юрий Айвазян, существует вариант, когда военно-врачебную комиссию должны проходить и призывники.
"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", — подчеркнул юрист.
Таким образом, призывник, который хочет стать на службу в ВСУ, обязательно проходит военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, чем призывники отличаются от военнообязанных.
Добавим, мы сообщали о том, когда призывник должен оформлять отсрочку от мобилизации.
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