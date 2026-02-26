Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Премії за мобілізованих — у ТЦК спростували фейк

Премії за мобілізованих — у ТЦК спростували фейк

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 02:31
У ТЦК назвали фейковою інформацію про премії за кількість мобілізованих
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Інформація про те, що за кожного військовозобов'язаного, якого доставляють до ТЦК, працівники військкомату отримують премії, є фейковою. Доплат за кількість мобілізованих немає.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Фейк про премії за мобілізацію 

За словами представника військкомату, грошове забезпечення військовослужбовців є чітко визначеним. За велику кількість мобілізованих жодних винагород не передбачається. 

Також неправдиві чутки щодо покарання за невиконання кількісних показників.

"Неодноразово чув такі казочки: якщо солдати, які проводять заходи оповіщення, не доставлять певну кількість людей, то вони поїдуть на передову. Ні, премій за мобілізованих немає. Як і немає премій за кожного доставленого. Грошове забезпечення військовослужбовця чітко визначене. Немає премії за доставлення військовозобов'язаного, це цілковита брехня", — наголосив Істомін.

Нещодавно стало відомо, що в Україні зросла кількість нападів на працівників ТЦК та СП. Лише на Дніпропетровщині впродовж січня було п'ять таких випадків.

Раніше речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін заявив, що на початку повномасштабного вторгнення охочих долучитися до війська було стільки, що декому відмовляли. Наразі люди не хочуть захищати країну, але ТЦК допомагає їм це робити.

фейки військкомат військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації