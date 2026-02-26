У ТЦК назвали фейковою інформацію про премії за кількість мобілізованих

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Інформація про те, що за кожного військовозобов'язаного, якого доставляють до ТЦК, працівники військкомату отримують премії, є фейковою. Доплат за кількість мобілізованих немає.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає Новини.LIVE.

Фейк про премії за мобілізацію

За словами представника військкомату, грошове забезпечення військовослужбовців є чітко визначеним. За велику кількість мобілізованих жодних винагород не передбачається.

Також неправдиві чутки щодо покарання за невиконання кількісних показників.

"Неодноразово чув такі казочки: якщо солдати, які проводять заходи оповіщення, не доставлять певну кількість людей, то вони поїдуть на передову. Ні, премій за мобілізованих немає. Як і немає премій за кожного доставленого. Грошове забезпечення військовослужбовця чітко визначене. Немає премії за доставлення військовозобов'язаного, це цілковита брехня", — наголосив Істомін.

Нещодавно стало відомо, що в Україні зросла кількість нападів на працівників ТЦК та СП. Лише на Дніпропетровщині впродовж січня було п'ять таких випадків.

Раніше речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін заявив, що на початку повномасштабного вторгнення охочих долучитися до війська було стільки, що декому відмовляли. Наразі люди не хочуть захищати країну, але ТЦК допомагає їм це робити.